Video: le 10 auto più veloci al FOS di Goodwood 2026

Al Festival of Speed di Goodwood le regole sono poche, chiare e spietate: hai un solo tentativo a disposizione lungo la celebre salita. Niente margini di errore, niente prove d'appello. La classifica dei 10 passaggi più rapidi del weekend del FOS 2026 si compone quasi interamente dei tempi staccati nella finalissima dello Shoot-Out, con l'incursione di qualche qualifica particolarmente indovinata. Allaccia le cinture, perché c'è molto da analizzare dal punto di vista della guida pura.

La BMW M3 Touring 24H tra le 10 auto più veloci al FOS di Goodwood 2026

Il ruggito termico e le prime insidie del percorso

La sequenza si apre con la Toyota GR Supra (n. 406), caratterizzata da una doppia ala posteriore pensata per garantire il massimo carico aerodinamico nel veloce. Il sound del motore è vecchia scuola, la stabilità a Molecomb è buona, ma il crono si ferma a 49”02, non sufficiente per impensierire i primi della classe.

Poco dopo tocca alla Dodge Viper, che il giorno precedente aveva fatto registrare ottimi intertempi. Il passaggio a Molecomb è pulito, l'auto evita la polvere all'interno della curva – una traiettoria che molti piloti cercano per accorciare la linea, ma che rischia di sporcare l'asfalto per chi segue – chiudendo in 48”69.

Discorso diverso per la Nissan 300 ZX Turbo del 1990 guidata da Jake Hill, campione BTCC. L'auto, ricostruita in tempi record nelle settimane precedenti, mostra un'erogazione nervosa. Hill forza molto la linea interna a Molecomb, una condotta aggressiva che paga nel cronometro ma richiede riflessi rapidissimi per gestire le reazioni del retrotreno.

La Subaru di Travis Pastrana tra le 10 auto più veloci al FOS di Goodwood 2026

Pastrana e Christopherson: quando il rally sfida l'asfalto

Salendo nella top 10, la pista inizia a sporcarsi. Lo sa bene Callum Voisin sulla Porsche 911 GT3 R, che dopo un ottimo primo settore commette un piccolo errore, finendo con le ruote esterne sull'erba. Un'escursione che costa decimi preziosi, fermando il tempo a 47”25.

Poi arriva uno dei momenti più attesi dal pubblico: Travis Pastrana al volante della sua Subaru con aerodinamica attiva. Parliamo di un mostro da 670 CV dove i flap si abbassano elettronicamente nei pressi delle barriere per non toccare le balle di fieno. Pastrana mette la macchina di traverso con una naturalezza disarmante, controlla il sovrasterzo senza perdere trazione e taglia il traguardo in 46”77, balzando momentaneamente al comando della classifica delle vetture modificate.

Il primato dura poco. Johan Christopherson, pluricampione del mondo di Rallycross, porta al limite la sua VW Polo WRX. La sua guida è una lezione di efficacia: aggredisce il cordolo, mette le ruote sull'erba per anticipare la rotazione della vettura e solleva una nuvola di polvere che penalizzerà i successivi passaggi.

Nonostante una leggera toccata alle barriere nel finale, ferma il cronometro a 46”32. Una prestazione millimetrica, battuta di un solo centesimo dalla splendida Shadow del 1974 motorizzata Chevrolet e guidata dallo specialista delle cronoscalate Alex Summers.

Il silenzio dell'elettrico riscrive i record della salita

Se i motori termici offrono lo spettacolo del suono, la fisica e la tecnologia delle auto elettriche ridefiniscono i limiti velocistici della collina di Lord March. Il penultimo passaggio chiave spetta alla Formula E Gen 4: trazione integrale e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 1,8 secondi. Dalle immagini a bordo si percepisce la violenza dell'accelerazione. Il pilota rischia grosso in un cambio di direzione, tenendo la vettura per un soffio prima di stampare un impressionante 42”46.

Il re indiscusso di Goodwood rimane però lui: Romain Dumas. Al volante del prototipo elettrico Ford SuperVan / Super Mustang, il pilota francese sceglie addirittura di partire leggermente disassato per sfruttare meglio la traiettoria iniziale. La spinta dei tre motori elettrici, supportati da una batteria ad alto voltaggio, è impressionante. Dumas guida con una pulizia millimetrica, guadagna ben quattro decimi già nel secondo settore e chiude la pratica con un tempo fantascientifico: 41”98.

Per Dumas si tratta della terza vittoria consecutiva nello Shoot-Out e del quinto successo assoluto in carriera al Festival of Speed. Guarda il video per goderti ogni singolo millesimo di questa sfida contro il tempo.

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