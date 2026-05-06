Kimera K39 Race Car, erede della Lancia 037, correrà la Pikes Peak

Kimera Automobili sta per svelare K39, un mostro in carbonio ispirato alla Lancia Beta Montecarlo Group 5 per sfidare la Pikes Peak

Se segui le imprese di Kimera Automobili, sai che non scherzano quando si tratta di rendere omaggio alla leggendaria Lancia 037. Dopo aver sfornato la Evo 38 — un mostro da oltre 600 CV con motore 2.1 ''twin-charged'' e trazione integrale — l'asticella si alza ancora. Ora l'obiettivo è la cronoscalata più famosa del mondo.

La notizia è che Kimera sta preparando la K39, una vettura da corsa pensata per la Pikes Peak, proposta anche in versione omologata per l'uso stradale. Se avevi apprezzato le linee delle precedenti Evo, qui preparati a qualcosa di decisamente più cattivo.

Una Silhouette in fibra di carbonio

Il debutto ufficiale è fissato per il 15 maggio presso l'Hotel Villa Flori, sul Lago di Como. In quell'occasione vedremo la versione da gara e quella stradale dedicata ai clienti.

Non aspettarti un semplice restomod: la K39 è stata progettata da zero, partendo da un monoscocca in fibra di carbonio e uno studio aerodinamico estremo.

Il design si ispira chiaramente alle gloriose ''Silhouette'' del team Martini Racing, quelle Lancia Beta Montecarlo Group 5 che dominavano nei campionati mondiale marche a cavallo tra gli anni '70 e '80.

Il mistero sotto il cofano: 750 CV?

Il vero dubbio riguarda il motore. C'è chi parla di un V8 per avere la coppia necessaria nei tornanti del Colorado, ma gli indizi portano verso una collaborazione con Italtecnica per il loro ITV6.

Si tratta di un 3.0 litri V6 biturbo da meno di 180 kg, proposto in tre versioni:

Step 1 (Stradale): 610 CV a 7.200 giri/min.

Step 2 (Endurance): 700 CV a 8.000 giri/min.

Step 3 (Hill Climb): ben 750 CV con un sistema turbo sequenziale a 1.8 bar di pressione.

La sfida contro l'ossigeno (e le elettriche)

Correre alla Pikes Peak non è facile per un motore a combustione. Man mano che sali, l'aria si fa rarefatta e povera di ossigeno, penalizzando le prestazioni.

È (anche) per questo che il record attuale appartiene a un'auto elettrica, che non risente della quota. Kimera sa che la sfida è ardua, ma l'obiettivo è portare la meccanica termica a competere ai massimi livelli in uno degli scenari più difficili del pianeta. Ne sapremo di più tra pochi giorni.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/05/2026