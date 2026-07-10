Kimera K39: debutto dinamico a Goodwood della supercar italiana con cuore Koenigsegg

Kimera Automobili protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026 dove ha portato la sua più recente novità e cioè Prototype 01, la prima unità funzionante della K39 che sotto al cofano ha un qualcosa che non ti aspetti e cioè un motore V8 biturbo fornito da Koenigsegg in grado di erogare ben 1.000 CV e 1.200 Nm di coppia. La prima sportiva sviluppata da zero di Kimera era stata svelata negli ultimi mesi e aveva sorpreso proprio per la scelta del propulsore. A Goodwood, la nuova K39 ha fatto il suo debutto dinamico, affrontando la celebre Hill Climb, offrendo così al pubblico la prima occasione di farsi ammirare in movimento.

La produzione della K39 sarà rigorosamente in tiratura limitata e inizierà il prossimo anno.

Kimera K39, una sportiva con cuore svedese

La K39 è costruita attorno a una monoscocca in fibra di carbonio, una carrozzeria in materiale composito che unisce fibra di carbonio e carbonio-Kevlar e un motore V8 biturbo fornito da Koenigsegg, adesso messo a punto in una configurazione molto simile a quella che verrà montata sulle vetture destinate ai clienti. L'obiettivo della casa automobilistica? Molto ambizioso perché si punta a conquistare la Pikes Peak International Hill Climb.

L'auto presente a Goodwood è la prima unità completamente funzionante della K39, assemblata dopo mesi di intenso lavoro di sviluppo presso lo stabilimento Kimera. L'azienda negli ultimi mesi aveva completato la prima monoscocca in fibra di carbonio, baricentro della nuova sportiva. Piano piano, si è arrivati ad assemblare la vettura che ha tenuto il suo battesimo su strada a Goodwood. La filosofia costruttiva privilegia leggerezza, rigidità strutturale ed efficienza: gli stessi principi che hanno guidato ogni progetto Kimera dal 2021.

Kimera EVO37

A Goodwood anche la EVO37 Top Gear Edition

All'appuntamento di Goodwood, Kimera consegnerà le ultime due unità della EVO37, completando così la produzione prevista di 37 esemplari. Tra le vetture consegnate c'è la EVO37 Top Gear Edition, realizzata per celebrare il premio ''Performance Car of the Year 2026'' assegnato dalla rivista, e consegnata a Max Girardo, rappresentante di Kimera nel Regno Unito.

Debutto dinamico anche per la EVO38 Collezione Martini che era stata svelata in Costa Smeralda a fine aprile. Infine, Kimera ha confermato che un'ulteriore interpretazione esclusiva della EVO37 sarà svelata entro la fine dell'anno.

Fonte: HotCars

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026