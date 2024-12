Filippo Rovelli premiato con il premio Fair Play Motomorphosis

Presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, venerdì 29 novembre, l’associazione culturale Motomorphosis ha assegnato il “Premio Fair Play” a Filippo Rovelli, pilota del National Trophy 1000. L’evento ha chiuso la stagione formativa 2024 dell’ateneo, noto per il suo approccio educativo a 360 gradi e nell'occasione Filippo è stato premiato dal fondatore Andrea C.C. Ducati davanti a un pubblico di oltre 1.500 studenti, per il suo gesto di grande umanità e rispetto nei confronti del collega e amico Luca Salvadori, recentemente scomparso durante una gara dello stesso campionato.

UN GESTO SIMBOLICO Rovelli si è distinto per un gesto raro nel mondo dello sport: dopo la tragica perdita di Salvadori, ha scelto di non partecipare all'ultima gara del campionato, lasciando così al compianto amico la vittoria del titolo. Un atto che ha commosso il mondo del motociclismo, trasformando una competizione in un tributo emozionante. La decisione di Filippo ha incarnato i valori di altruismo e fair play, rendendolo il destinatario ideale del premio istituito nel 2023 per riconoscere chi si distingue per comportamenti esemplari.

VEDI ANCHE

VALORI CONDIVISI Il Premio Fair Play, che nel 2023 aveva visto vincitore Axel Bassani, è parte della mission di Motomorphosis: educare attraverso esempi positivi. “Questo riconoscimento è un onore, un modo per ricordare Luca e i suoi valori”, ha dichiarato Rovelli, ringraziando l’associazione. L’evento ha unito commozione e formazione, con i giovani presenti coinvolti in una giornata che ha saputo trasmettere messaggi di responsabilità e rispetto, dentro e fuori la pista.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/12/2024