Axel Bassani premiato pre il Fair Play da Motomorphosis

L'Associazione Motomorphosis, nel prestigioso contesto del Campus H-FARM, ha assegnato il primo ''Premio Fair Play'' ad Axel Bassani, per il secondo anno consecutivo, miglior pilota indipendente della Superbike in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Motocorsa. Il riconoscimento è stato consegnato durante l'evento conclusivo della stagione educativa 2023, intitolato ''Educational Project,'' che ha coinvolto oltre 800 studenti. Il presidente dell'associazione, Andrea C.C. Ducati, e il presentatore Moreno Morello hanno premiato Bassani per la sua condotta esemplare nel Mondiale Superbike 2023, il suo ultimo in sella alla rossa di Borgo Panigale dato che il prossimo anno il pilota salirà in sella alla Kawasaki ufficiale.

VEDI ANCHE

PREMIO MERITATO In particolare, Axel è stato elogiato per il suo comportamento durante l'ultima tappa a a Jerez, quando ha dimostrando rispetto e virtuosità a margine dell'ennesima lotta in pista avuta quest'anno con Michael Ruben Rinaldi, con cui aveva appena avuto un incidente. Il premio riconosce l'atteggiamento positivo di Bassani nel mantenere la calma dopo una caduta, che gli è costata tra l'altro il quinto posto nel campionato. L'atleta ha successivamente chiarito la situazione con il collega Rinaldi in modo ragionevole, incarnando così i valori etici di Motomorphosis: rispetto, altruismo e condivisione. Axel ha dichiarato di essere onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento, evidenziando l'importanza dei comportamenti sportivi nella competizione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/12/2023