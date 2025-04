Motomorphosis premia i giovani talenti: l’educazione stradale in primo piano

L’educazione stradale passa anche attraverso l’arte e la creatività: è questo il messaggio lanciato da Motomorphosis durante la cerimonia di premiazione del concorso “Accendi la mente, usa le mani”, tenutasi il 31 marzo 2025 al Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia. Promosso dall’Associazione CulturaleMotomorphosis con il patrocinio di Regione Lombardia, ADI, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, l’evento ha visto protagonisti gli studenti delle scuole aderenti al progetto educativo. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente di Motomorphosis Andrea C.C. Ducati e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ribadendo l’importanza di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale.

Motomorphosis: educare alla sicurezza stradale nelle scuole

Motomorphosis è un’associazione che da anni si impegna a promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso percorsi educativi nelle scuole. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: trasmettere ai più giovani la consapevolezza dell’importanza di rispettare le regole della strada e convivere in sicurezza. Grazie alla collaborazione con partner prestigiosi e istituzioni, l’associazione organizza concorsi e attività didattiche che stimolano i ragazzi a riflettere sui pericoli legati alla guida e alla condivisione degli spazi urbani (Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Motomorphosisqui).

La cerimonia: istituzioni e giovani uniti per la sicurezza

Durante la cerimonia, Andrea C.C. Ducati ha sottolineato come il supporto delle istituzioni sia fondamentale per diffondere messaggi di educazione e convivenza civile. “È fondamentale che si parta fin da ragazzi a spiegare come le regole debbano essere rispettate in tutti i campi della vita”, ha dichiarato il Presidente Fontana, aggiungendo che la libertà personale non deve mai mettere a rischio la sicurezza altrui. Le parole dei relatori presenti hanno confermato quanto sia virtuoso il progetto di Motomorphosis, che attraverso il concorso ha coinvolto i ragazzi nella progettazione grafica di una moto, simbolo dell’associazione e strumento di comunicazione visiva.

Dea, la motosilhouette di Motomorphosis

I vincitori del concorso Motomorphosis 2025

Tra i vincitori del concorso spiccano i nomi di Aurora Scalese (Istituto Comprensivo Scuola Primaria di Cisano Bergamasco), Beatrice Raineri (Scuola Media Marconi di Brescia) e Giovanni Grosso (Scuola Media Craducci di Gavirate). I tre giovani studenti-artisti si sono distinti per la creatività e per l’originalità dei loro progetti, aggiudicandosi una motoscrivania personalizzata e una giornata formativa presso il prestigioso BigRock Institute di Roncade (TV), centro d’eccellenza nel campo della didattica creativa e partner del progetto.

Motomorphosis sui social: segui la cultura della sicurezza stradale

Educare alla sicurezza stradale non è solo un dovere, ma una missione che si costruisce giorno dopo giorno, coinvolgendo i ragazzi in progetti concreti e stimolanti.

