Valentino Rossi torna a tempo pieno nel GT World Challenge con BMW e Team WRT

Dopo l'addio al campionato WEC, motivato con la volontà di rimanere più tempo accanto alla sua famiglia, Valentino Rossi tornerà a disputare una stagione completa nel GT World Challenge Europe nel 2026, proseguendo il proprio percorso con BMW e Team WRT al volante della BMW M4 GT3 numero 46.

Impegno a tempo pieno

Dopo aver preso parte a programmi parziali nel 2024 e nel 2025, il pilota di Tavullia affronterà l’intero calendario, sia nella Sprint Cup sia nella Endurance Cup. Nelle ultime due stagioni Rossi, oltre a conquistare cinque podi nel mondiale Endurance, ha già raccolto risultati significativi nella serie, conquistando due vittorie sul circuito di Misano e prendendo parte in entrambe le annate alla CrowdStrike 24 Ore di Spa.

WEC 2024: Rossi, Al Harthy e Martin sul podio del Fuji

Per il 2026 Rossi farà parte di un equipaggio completamente composto da piloti ufficiali BMW. Al suo fianco ci saranno Max Hesse e Dan Harper, entrambi giovani ma già affermati nel panorama GT internazionale. Hesse, 24 anni, e Harper, 25, vantano successi di classe e assoluti nel GT World Challenge e rappresentano una coppia di riferimento per il costruttore bavarese.

Gli appuntamenti del 2026

Nella Sprint Cup, Rossi dividerà l’abitacolo con Hesse nei cinque appuntamenti previsti in calendario: Brands Hatch, Misano, Magny-Cours, Zandvoort e Barcellona. Per quanto riguarda la Endurance Cup, al duo si aggiungerà Harper nelle gare di lunga durata in programma al Paul Ricard, a Monza, al Nürburgring e a Portimão, oltre alla 24 Ore di Spa, appuntamento centrale della stagione.

Il programma 2026 di Rossi includerà anche una partecipazione all’Intercontinental GT Challenge, con la presenza al Meguiar’s Bathurst 12 Hours, prova di apertura della serie, che verrà disputata il mese prossimo sempre con Team WRT e nella quale lo scorso anno si è classificato secondo, correndo in squadra con Raffaele Marciello e Charles Weerts.

Il GT World Challenge Europe scatterà ufficialmente nel weekend del 11-12 aprile dal Circuit Paul Ricard, preceduto dal Prologue ufficiale in programma l’8 e 9 aprile. La Sprint Cup prenderà invece il via a Brands Hatch il 2-3 maggio.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/01/2026