Valentino Rossi torna a Goodwood: il Dottore in sella alla sua Yamaha M1

Dopo oltre un decennio di assenza, Valentino Rossi è tornato a essere uno dei grandi protagonisti del Goodwood Festival of Speed, regalando agli appassionati uno dei momenti più emozionanti dell'edizione 2026. Il nove volte campione del mondo ha riabbracciato Yamaha e Monster Energy prendendo parte alla celebre manifestazione britannica, dove sabato è risalito in sella alla sua YZR-M1 del 2020. Per il ''Dottore'' si è trattato della prima uscita sulla MotoGP con cui ha corso fino al 2021, anno del ritiro dalla classe regina. Un ritorno simbolico, celebrato lungo la celebre salita di Goodwood davanti a migliaia di spettatori, insieme ad altri grandi nomi del motorsport come Lando Norris, Petter Solberg, John McGuinness, Michael Dunlop e Steve ''Baggsy'' Biagioni.

L'abbraccio con Lando Norris e il bagno di folla

Il fine settimana di Rossi si è aperto già venerdì con uno dei momenti più attesi dell'intera manifestazione. Il campione di Tavullia è infatti salito sul balcone della storica Goodwood House insieme all'amico Lando Norris, fresco campione del mondo di Formula 1, accolto dall'entusiasmo del pubblico. Poco prima, il pilota britannico aveva percorso la celebre Hill Climb al volante di una Nissan Liberty Walk S13 del 1996, parcheggiandola accanto alla YZR-M1 del 2020, diventata una delle grandi attrazioni del festival. Sabato, poi, Rossi ha guidato la dimostrazione dedicata agli atleti Monster Energy, riportando in azione una delle moto simbolo dell'era moderna della MotoGP e rievocando alcuni dei capitoli più iconici della storia Yamaha.

Rossi: ''Risalire sulla mia M1 è sempre qualcosa di speciale''

Grande l'emozione anche nelle parole del 46, oggi ambasciatore ufficiale del marchio dei Tre Diapason. ''Sono molto felice e orgoglioso di essere tornato a Goodwood. È passato più di un decennio dall'ultima volta che sono stato qui. È sempre un evento speciale, un weekend unico, ed è impressionante vedere quanto sia cresciuto negli anni. È bellissimo essere qui per i tifosi e tornare a guidare la mia M1 è sempre fantastico. Yamaha ha rappresentato una parte enorme della mia vita, quindi ogni volta che ci ritroviamo è un momento emozionante. Farlo con la mia YZR-M1 del 2020 rende tutto ancora più significativo.''

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Pubblicato da Redazione, 12/07/2026