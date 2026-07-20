Chi salta più lontano? La pazza sfida degli off-road in video

Se dici gare di salto sulla terra, la prima immagine che ti viene in mente è quasi certamente quella di una moto da cross che stacca da una rampa, vedi il pilota a mezz'aria e aspetti di capire dove appoggerà le ruote. La vera sorpresa, però, è che le competizioni di salto in lungo non sono più un'esclusiva delle due ruote: le fanno, eccome, anche con i fuoristrada a quattro ruote. Nel video pubblicato dal canale YouTube 360 Offroad durante l'evento americano Midwest Dirtfest, la fisica della gravità viene messa duramente alla prova in una sfida tanto semplice nella formula quanto brutale nell'esecuzione.

Non tutti i fuoristrada sopravvivono ai salti

Pick-up, buggy e SxS: chi vola più lontano (e chi atterra peggio)

Non si tratta di una semplice esibizione scenografica, ma di un vero e proprio banco di prova estremo per sospensioni a lunga escursione, ammortizzatori ad alte prestazioni e telai rinforzati. Dai pick-up americani modificati ai compatti Side-by-Side (SxS), i concorrenti prendono la rincorsa sulla terra battuta e si lanciano a tutta velocità verso la rampa di lancio con l'unico obiettivo di percorrere più metri possibili staccati dal suolo.

Guardando le sequenze del filmato, quello che colpisce davvero non è soltanto la distanza coperta dai mezzi più preparati, ma il delicato bilanciamento dinamico necessario in fase di volo. Un colpo di gas di troppo sulla rampa rischia di far impennare il muso inviando il veicolo in un rovinoso ribaltamento all'indietro, mentre parzializzare l'acceleratore prima dello stacco provoca il classico ''nose-dive'', ovvero l'atterraggio di muso che mette a durissima prova gli organi meccanici anteriori.

Escursione delle sospensioni e resistenza meccanica

Se ti chiedi come facciano questi veicoli a sopravvivere a impatti di questa entità, la risposta sta tutta nella cinematica delle sospensioni e nella capacità di dissipare l'energia cinetica. I mezzi preparati al meglio sfruttano ammortizzatori coilover con finecorsa idraulici (bump stop) e cinematismi studiati per assorbire la compressione senza mandare a fondocorsa l'articolazione.

Tuttavia, il confine tra un volo perfetto e una rottura catastrofica di braccetti, differenziali e semiassi è sottilissimo. Tra atterraggi scomposti, spanciate violente sulla terra e pezzi di carrozzeria che schizzano via al momento dell'impatto, la sfida premia la combinazione perfetta tra velocità di stacco e stabilità di assetto in aria. Una dimostrazione di come la cultura dell'off-road d'oltreoceano riesca a trasformare la meccanica in puro intrattenimento per appassionati.

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