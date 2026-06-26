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Ineos Grenadier vuole entrare nel settore della Difesa: il fuoristrada è pronto per l'esercito

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5 minuti fa - Ineos Grenadier si trasforma in veicolo militare

L'obiettivo è fornire al Ministero della Difesa veicoli tattici affidabili e altamente specializzati

Lo avevamo anticipato, Ineos punta al settore della Difesa del Regno Unito a cui fornire i propri mezzi. Infatti, l'azienda, insieme a SMT Defence e NMS UK hanno unito le forze dando vita al Team Grenadier. Stiamo parlando di consorzio industriale interamente britannico, con l'obiettivo di fornire al Ministero della Difesa del Regno Unito una gamma di veicoli tattici basata sulla piattaforma Ineos Grenadier.

Grenadier Multi-Role Light Vehicle

Un fuoristrada pronto davvero a tutto

Al centro di questo progetto c'è il Grenadier, un fuoristrada sviluppato appositamente per poter affrontare ogni tipo di sfida e che quindi diventa la base perfetta per realizzare veicoli robusti, infaticabili e con capacità in fuoristrada eccezionali, da proporre al Ministero della Difesa.

La partnership tra le aziende inglesi risponde in pieno ai requisiti del programma Light Mobility Vehicle del Ministero, coniugando la piattaforma del Grenadier con una competenza consolidata nelle operazioni speciali e nell'integrazione di sistemi complessi. Inoltre, il consorzio potrà contare su di una filiera industriale interamente britannica e affidabile, in grado di assicurare efficacia operativa, continuità della catena di fornitura e supporto garantito per l'intera vita utile dei mezzi.

Grenadier Multi-Role Light Vehicle

Ecco un esempio

Su cosa sta lavorando il Team Grenadier? Una delle configurazioni possibili è il Grenadier Multi-Role Light Vehicle (lo vedete nelle foto), costruito attorno al telaio a longheroni e agli assali rinforzati del fuoristrada. Una dotazione tecnica che ha già dimostrato la sua affidabilità in scenari operativi severi, da vigili del fuoco a forze di polizia, da unità di soccorso a operatori specializzati in tutto il mondo.

I partner del progetto

Oltre a Ineos Automotive che conosciamo bene, in questo progetto è presente SMT Defence che porta nel consorzio una competenza specializzata nella progettazione, integrazione e realizzazione di veicoli su misura per unità militari d'élite e reparti speciali. C'è poi NMS UK che rappresenta il pilastro produttivo della collaborazione, con una presenza consolidata nel Regno Unito nella fabbricazione, integrazione e supporto operativo continuativo di veicoli militari.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/06/2026
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fuoristradaIneos Grenadier
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Listino Ineos Grenadier
AllestimentoCV / KwPrezzo
Grenadier Utility Wagon 2p 3.0 286 CV 286 / 21074.540 €
Grenadier Utility Wagon 2p 3.0d 249 CV 249 / 18374.540 €
Grenadier Utility Wagon 5p 3.0d 249 CV 249 / 18375.740 €
Grenadier Utility Wagon 5p 3.0 286 CV 286 / 21075.740 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Trialmaster 249 / 18385.190 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Trialmaster 286 / 21085.190 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Fieldmaster 249 / 18385.190 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Fieldmaster 286 / 21085.190 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ineos Grenadier visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Ineos Grenadier
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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