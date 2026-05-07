Ineos, piattaforme condivise per accelerare lo sviluppo dei prossimi modelli

Ineos Automotive sta continuando a lavorare per ampliare la sua gamma di fuoristrada e sebbene in ritardo sui piani originali, il nuovo Fusilier in versione elettrica e range extender arriverà attorno al 2028 come ha raccontato ai colleghi di Autocar, il CEO Lynn Calder. E dopo Fusilier sono previsti due ulteriori modelli che andranno ad ampliare la gamma fuoristrada di Ineos. L'aspetto più interessante è quello tecnico perché i nuovi modelli non saranno basati sull'attuale Grenadier. L'azienda non intende utilizzare le medesima piattaforma, nemmeno modificandola. Non c'è infatti la volontà di costruire nuove auto da zero come appunto fatto con il Grenadier.

L'azienda punta alla condivisione tecnologica, cioè utilizzare le piattaforme dei suoi partner per lo sviluppo dei nuovi modelli. In questo modo sarà possibile non solo ridurre i costi ma pure portare sul mercato le nuove vetture in tempi ridotti.

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Si punta su Chery?

Per il momento non sono stati ufficialmente fatti nomi dei possibili partner per la condivisione delle piattaforme. Tuttavia, secondo passate indiscrezioni, l'azienda aveva iniziato a discutere con Chery per utilizzare una piattaforma range extender del suo marchio di fuoristrada elettrici iCaur, da sfruttare già per il nuovo Ineos Fusilier. Da parte di Ineos, però, non erano arrivati commenti su queste indiscrezioni. Non sarebbe comunque strano che l'azienda guardi alle case automobilistiche cinesi. Diversi marchi europei, del resto, stanno facendo la stessa cosa.

Case automobilistiche cinesi come Chery hanno già una grande esperienza nelle tecnologie legate all'elettrificazione. Non parliamo solo di piattaforme per auto elettriche ma anche di quelle dotate di powertrain range extender, una tecnologia che piace molto sul mercato cinese. Rispetto alle classiche ibride Plug-in, i modelli range extender spostano l'attenzione sull'utilizzo della modalità elettrica delle auto, offrendo al contempo agli acquirenti la certezza dell'autonomia tipica dei modelli a benzina grazie alla presenza di un motore endotermico con funzione di generatore.

Non rimane altro che attendere novità direttamente dall'azienda ma per i suoi nuovi modelli sappiamo che si affiderà a partner esterni per piattaforma e tecnologia. Sarà scelto davvero Chery? Lo scopriremo.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/05/2026