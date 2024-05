Ineos Grenadier, il più abile su terra e... sottoterra. Test nelle miniere

Quando hai toccato il fondo, puoi sempre scavare. Il fondoscocca è raro che lo tocchi, un fuoristrada duro e puro come Ineos Grenadier. Ciò che non manca all'ammiraglio inglese, invece, è la passione per l'esplorazione. E così il 4x4 della divisione auto del colosso chimico Ineos Group accetta di scendere sottoterra, alla profondità di oltre 1 km. Teatro dell'insolita missione, la miniera di potassio K+S a Zielitz, Germania centrale. Non scende sottoterra per puro divertimento, Ineos Grenadier. Lo fa nell’ambito di un rigido programma di collaudo. Sta di fatto che le immagini che lo ritraggono in miniera sono suggestive.

Ineos Grenadier scende nelle miniere di sale di Zieltiz, in Germania

MINATORE DENTRO Il test punta a valutare l’affidabilità e la capacità del Grenadier in un’applicazione industriale particolarmente impegnativa, in ambienti inospitali e ricchi di sale, che metterebbero in difficoltà qualsiasi veicolo. Presso l'impianto di Zielitz, che copre una superficie di 61 chilometri quadrati e include aree a 1.300 metri sotto la superficie terrestre, ogni giorno si estraggono circa 45.000 tonnellate di sale grezzo. Cifre impressionanti, ma per spaventare Grenadier servirebbe altro. In aggiunta alle protezioni sottoscocca standard (piastre anteriore, posteriore e serbatoio), i suoi assi nella manica consistono in una speciale protezione anticorrosione, un trattamento di elettrodeposizione completo, inoltre la cera sigillante nelle cavità e la verniciatura a polvere della carrozzeria. Un turno in miniera, a Grenadier, passa come ordinaria amministrazione.

Lavorare in ambiente salino gli fa un baffo

DI COTTE E DI CRUDE ''Le condizioni di test estreme non sono una novità per Grenadier - commenta Lynn Calde, Ceo di Ineos Automotive -, dato che durante la fase di sviluppo lo abbiamo messo a dura prova, ma è fantastico lavorare con partner di tutto il mondo per dimostrare le eccellenti prestazioni del nostro 4x4 su strada, in fuoristrada, ora persino sottoterra”. La fase di sviluppo di cui parla il Ceo ha in effetti previsto oltre 1,8 milioni di chilometri di collaudo in condizioni estreme, tra cui temperature di -35° C e altitudini di oltre 2.500 metri. Senza dimenticare le peripezie che Grenadier ha dovuto affrontare sul famigerato Monte Schöckl in Austria.

Nei test di collaudo, Grenadier ne ha viste di tutti i colori

PROFESSIONISTA Forte di un mix di design britannico solido e funzionale e rigore ingegneristico tedesco, scendendo in miniera Grenadier intende insomma dimostrare di essere il compagno ideale anche di chi cerca un veicolo robusto e affidabile per lavorare con livelli di comfort e raffinatezza anche in ambienti ostili. La meccanica è di prima qualità: la colonna portante è un telaio a longheroni a sezione scatolata con robusti assali rigidi, un riduttore a due velocità e fino a tre differenziali bloccabili. È azionato da un motore BMW sei cilindri in linea a benzina o diesel da 3 litri, turbocompresso, appositamente ricalibrato per adattarlo alle peculiarità del veicolo. Anche noi lo mettemmo alla prova. In superficie, però, non sottoterra.

Grenadier, offroad ''sotterraneo''

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/05/2024