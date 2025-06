Ineos Grenadier e la promo "imbattibile". E se fosse vero?

La rata di 471 euro non è bassa, ma lo sconto praticato da ATflow sul prezzo di listino è sorprendente. La promo Grenadier in cifre

I fuoristrada duri e puri, una categoria alla quale Ineos Grenadier appartiene di diritto, sono vetture di nicchia ed è per questo che solitamente la nostra rassegna di offerte sulle auto nuove tende a escluderli.

A questo giro, facciamo la classica eccezione. Eh sì, perché la promozione dedicata ad Ineos Grenadier è di quelle che succedono solo una volta tanto.

Ineos Grenadier è in promozione

Atflow, divisione del Gruppo Autotorino e importatore esclusivo per l'Italia dell'ultravirile offroad britannico, parla di una promo ''imbattibile''. E ne ha diritto? (ma secondo voi, noi sprecheremmo tempo per qualcosa che non merita attenzione?)

Ineos Grenadier in brevissimo

Se non sai cos'è Ineos Grenadier, l'invito è quello di recuperare alcuni nostri vecchi contenuti(eh, mica possiamo ogni volta scrivere la biografia di ogni modello).

Interessante è soprattutto il confronto di cui MotorBox diede notizia tra l'offroad di Ineos Automotive e due mostri sacri del settore, cioè Jeep Wrangler e Land Rover Defender. Scopri come va a finire...

Wrangler Rubicon vs Defender 90 vs Grenadier: sfida tra titani

Comunque: Grenadier è il primo modello di Ineos Automotive (Gruppo Ineos, gigante chimico di proprietà del miliardario inglese Sir Jim Ratcliffe) ed è in vendita dal 2022.

Sviluppato in partnership con Magna Steyr, può essere accoppiato sia a motore 3,0 litri benzina, sia a un pari cilindrata a gasolio.

Esiste anche la variante pickup, si chiama Grenadier Quartermaster.

(Stop).

Ineos Grenadier Quartermaster

L'offerta Ineos Grenadier di luglio 2025

La promozione ATflow è accompagnata dallo slogan Drive the British Way e coinvolge Grenadier Station Wagon 3.0 turbo benzina Fieldmaster, la versione perfetta, sostiene l'importatore, ''per chi cerca un 4x4 autentico con un allestimento di alto livello''.

Solo fino al 31 luglio 2025, Grenadier SW 3.0 Fieldmaster è in vendita al prezzo di 69.900 euro. Rispetto al prezzo di listino MY2025, che supera gli 89.900 euro, lo sconto è a tutti gli effetti eccezionale:

20.000 euro



Cioé: ti avanzano i soldini per un'utilitaria (o quasi).

Ineos Grenadier a luglio da 69.900 euro

Attenzione: lo sconto è legato alla formula del leasing finanziario Santander Consumer Bank.

La rata mensile ammonta a 471 euro. Ok, non è la rata di un'utilitaria. Ma per il genere di vettura, è un canone mensile sostenibile. Riepiloghiamo con una tabella.

Ineos Grenadier SW 3.0 Fieldmaster Prezzo di listino 89.900 euro Prezzo promozionale 69.900 euro Sconto (€) 20.000 euro Sconto (%) 22,2% Anticipo 25.414,94 euro Rata 471 euro Durata 48 mesi TAN (fisso) 8,45% TAEG 10,09% Valore di riscatto 36.851,63 euro Valido fino al 31 luglio 2025

La campagna promozionale coinvolge i concessionari aderenti sul territorio italiano, presso i quali è possibile prenotare anche un test drive (altamente consigliato).

Ineos Grenadier va provato

Per saperne di più, vai alla fonte. Cioè al sito web di Ineos Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/06/2025