Ineos punta alla Difesa britannica: ecco il prototipo del Grenadier per l'esercito

Sviluppato con SMT Defence e NMS UK, il nuovo Ineos Grenadier MRLV è stato progettato per garantire affidabilità, resistenza e versatilità in diversi scenari operativi

Anche Ineos Automotive punta al settore della Difesa come nuova opportunità di business. La casa automobilistica ha infatti unito le forze con due aziende britanniche specializzate in mezzi militari, per realizzare una speciale versione del fuoristrada Grenadier pensata per poter essere utilizzata dalle forze militari. L'obiettivo è quello di provare a sostituire il tradizionale Land Rover Defender dell'esercito, che verrà gradualmente ritirato dal servizio dopo quasi 70 anni.

Grenadier MRLV

Il Grenadier evolve in un mezzo militare

Stando a quanto raccontano i colleghi di Autocar che hanno potuto vedere un prototipo, il nuovo veicolo si chiama Grenadier MRLV (acronimo di Multi-Role Light Vehicle). I partner di questo progetto ritengono che le caratteristiche tecniche che da sempre contraddistinguono il Grenadier come il robusto telaio a longheroni, gli assali rigidi e il motore diesel di derivazione BMW garantiscono la necessaria flessibilità per realizzare un veicolo militare. I partner del progetto sono l'azienda britannica SMT Defence, specializzata in ingegneria militare e NMS UK, attualmente impegnata nella produzione di veicoli militari di vario tipo nel Regno Unito.

Il Ministero della Difesa ha tradizionalmente mantenuto una flotta di circa 7.800 Land Rover e autocarri leggeri Pinzgauer di fabbricazione austriaca, distribuiti tra le tre forze armate, ma ha recentemente annunciato che ''un successore tecnologicamente avanzato'' inizierà a sostituirli entro il 2030. Un accordo di fornitura con il ministero potrebbe portare grandi vantaggi a Ineos Automotive.

Grenadier MRLV

Il prototipo MRLV di Ineos dovrà probabilmente affrontare una forte concorrenza per l'appalto del Ministero della Difesa, da parte di diversi rivali tra cui la stessa Jaguar Land Rover. Vedremo come andrà ma lo sviluppo di una versione per uso militare della Grenadier è in corso. A quanto pare, grazie alla flessibilità della sua piattaforma, potrà essere configurato in almeno nove varianti diverse. I collaudi stanno già andando avanti e a quanto pare, i prototipi hanno superato test estremi che hanno permesso di valutare l'assoluta resistenza e affidabilità, in modo da poter rispettare gli standard richiesti dal Ministero della Difesa inglese.

Fonte: Autocar

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026