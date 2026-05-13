Con la versione Trailmaster X Ineos Grenadier punta al top dell’off-road

I modelli Grenadier e Quartermaster arrivano in questo allestimento speciale con più dotazioni, comfort premium e capacità in fuoristrada molto elevate

La gamma Ineos Grenadier (leggi la prova speciale di Ineos Grenadier) si amplia con il nuovo allestimento Trailmaster X, sviluppato per offrire una sintesi tra capacità off-roadestreme e comfort premium.

Ineos Grenadier Trailmaster X: il SUV punta su doti off-road estreme e allestimento premium



Nuova evoluzione per il 4x4 inglese

La novità firmata Ineos sarà disponibile sia per l’off-road Grenadier sia per il pick-up Quartermaster (guarda Ineos Grenadier Quartermaster), confermando la vocazione del marchio verso il mondo del fuoristrada puro. Il nuovo 4x4 britannico integra differenziali bloccabili anteriori e posteriori, cerchi da 17 pollici con pneumatici specialistici BF Goodrich All-Terrain T/A KO3, oltre a snorkel, finestrini safari e vetri oscurati. Tra gli accessori di serie spiccano anche il verricello anteriore da 5,5 tonnellate e il gancio traino.

Ineos Grenadier Trailmaster X: carrozzeria personalizzabile e verricello da 5,5 tonnellate

Carrozzeria personalizzabile e abitacolo premium

Tra gli elementi tecnici disponibili compare anche il separatore acqua/gasolio, pensato per i mercati dove la qualità del carburante può risultare meno affidabile. La carrozzeria può essere configurata con tetto a contrasto Inky Black o Scottish White, mentre la scelta include sfumature come Devil Red, Donny Grey e Magic Mushroom. Nell’abitacolo, invece, spazio a rivestimenti in pelle bicolore, sedili anteriori riscaldabili, impianto audio premium e tappetini in moquette, per un livello di comfort superiore rispetto alle versioni tradizionali del modello.

Ineos Grenadier Trailmaster X: per il 4x4 britannico prezzi a partire da poco più di 86.000 euro

Le parole di Lynn Calder e i prezzi

“A tre anni dal lancio, continuiamo a far evolvere la gamma Grenadier, ampliandone l'attrattiva in risposta al feedback dei clienti”, ha dichiarato Lynn Calder. “Basandosi sui significativi miglioramenti introdotti per il 2026, il Trialmaster X rappresenta l'apice del fuoristrada versatile. La combinazione definitiva di robustezza in fuoristrada, comfort premium per l'uso quotidiano e spirito avventuroso”.

Nel Regno Unito, i prezzi partono da 75.195 sterline pari a circa 86.710 euro per il SUV, mentre il pick-up Quartermaster parte da 75.010 sterline, equivalenti a circa 86.500 euro. Ineos (guarda la homepage di Ineos Italia) non ha ancora annunciato piani per il lancio dello stesso allestimento in altri mercati, ma ne è quasi certo l’arrivo, bisogna solamente capire quando.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2026