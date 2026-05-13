Con la versione Trailmaster X Ineos Grenadier punta al top dell’off-road

La gamma Ineos Grenadier (leggi la prova speciale di Ineos Grenadier) si amplia con il nuovo allestimento Trailmaster X, sviluppato per offrire una sintesi tra capacità off-roadestreme e comfort premium.
Ineos Grenadier Trailmaster X: il SUV punta su doti off-road estreme e allestimento premium
Nuova evoluzione per il 4x4 inglese
La novità firmata Ineos sarà disponibile sia per l’off-road Grenadier sia per il pick-up Quartermaster (guarda Ineos Grenadier Quartermaster), confermando la vocazione del marchio verso il mondo del fuoristrada puro. Il nuovo 4x4 britannico integra differenziali bloccabili anteriori e posteriori, cerchi da 17 pollici con pneumatici specialistici BF Goodrich All-Terrain T/A KO3, oltre a snorkel, finestrini safari e vetri oscurati. Tra gli accessori di serie spiccano anche il verricello anteriore da 5,5 tonnellate e il gancio traino.
Ineos Grenadier Trailmaster X: carrozzeria personalizzabile e verricello da 5,5 tonnellate
Carrozzeria personalizzabile e abitacolo premium
Tra gli elementi tecnici disponibili compare anche il separatore acqua/gasolio, pensato per i mercati dove la qualità del carburante può risultare meno affidabile. La carrozzeria può essere configurata con tetto a contrasto Inky Black o Scottish White, mentre la scelta include sfumature come Devil Red, Donny Grey e Magic Mushroom. Nell’abitacolo, invece, spazio a rivestimenti in pelle bicolore, sedili anteriori riscaldabili, impianto audio premium e tappetini in moquette, per un livello di comfort superiore rispetto alle versioni tradizionali del modello.
Ineos Grenadier Trailmaster X: per il 4x4 britannico prezzi a partire da poco più di 86.000 euro
Le parole di Lynn Calder e i prezzi
“A tre anni dal lancio, continuiamo a far evolvere la gamma Grenadier, ampliandone l'attrattiva in risposta al feedback dei clienti”, ha dichiarato Lynn Calder. “Basandosi sui significativi miglioramenti introdotti per il 2026, il Trialmaster X rappresenta l'apice del fuoristrada versatile. La combinazione definitiva di robustezza in fuoristrada, comfort premium per l'uso quotidiano e spirito avventuroso”.
Nel Regno Unito, i prezzi partono da 75.195 sterline pari a circa 86.710 euro per il SUV, mentre il pick-up Quartermaster parte da 75.010 sterline, equivalenti a circa 86.500 euro. Ineos (guarda la homepage di Ineos Italia) non ha ancora annunciato piani per il lancio dello stesso allestimento in altri mercati, ma ne è quasi certo l’arrivo, bisogna solamente capire quando.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Grenadier Utility Wagon 2p 3.0 286 CV
|286 / 210
|74.540 €
|Grenadier Utility Wagon 2p 3.0d 249 CV
|249 / 183
|74.540 €
|Grenadier Utility Wagon 5p 3.0d 249 CV
|249 / 183
|75.740 €
|Grenadier Utility Wagon 5p 3.0 286 CV
|286 / 210
|75.740 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Trialmaster
|249 / 183
|85.190 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Trialmaster
|286 / 210
|85.190 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Fieldmaster
|249 / 183
|85.190 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Fieldmaster
|286 / 210
|85.190 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ineos Grenadier visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ineos Grenadier
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.