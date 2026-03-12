Subaru celebra la sua iconica sportiva, ecco la WRX AWD Club Spec Evo Edition AWD

Il marchio Subaru festeggia un importante risultato nel mercato australiano: la consegna della 60.000esima WRX.

Modello speciale per occasione speciale

Per l’occasione la casa giapponese ha creato una nuova versione speciale della sua iconica berlina sportiva, la WRX Club Spec Evo Edition AWD, proposta in tiratura limitata. Questo modello esclusivo sarà prodotto in appena 75 esemplari, tutti dotati di cambio manuale a sei marce e caratterizzati da una livrea gialla particolarmente vistosa.

Subaru WRX Club Spec Evo Edition AWD: dettaglio su cerchi in lega e avantreno della sportiva

Design ispirato alla tradizione dei rally

Dal punto di vista estetico, la nuova Subaru (guarda la homepage di Subaru) richiama alcuni elementi iconici del passato rally del brand. Il colore Sunrise Yellow domina la scena e si abbina a dettagli grafici bianchi e neri sulle portiere posteriori. Completano l’estetica sportiva un grande alettone posteriore, cerchi in lega da 19 pollici nero opaco e pinze freno dorate. Un insieme che rafforza il carattere sportivo della berlina.

Interni racing e dettagli solo per lei

L’abitacolo della WRX AWD Club Spec Evo punta su materiali e finiture dedicate. Spiccano sedili Recaro rivestiti in Ultrasuede e similpelle, oltre a cuciture gialle che richiamano la carrozzeria. A rendere unica ogni vettura contribuiscono il badge dedicato e la targhetta numerata, elementi tipici delle serie in tiratura limitata.

Subaru WRX Club Spec Evo Edition AWD: abitacolo creato in esclusiva con finiture speciali

Tecnologia collaudata della gamma WRX

Sotto il cofano rimane protagonista il noto motore boxer turbo da 2,4 litri da 275 CV e 350 Nm di coppia. La trazione è affidata al sistema Symmetrical All-Wheel Drive, abbinato esclusivamente al cambio manuale a sei marce. La dotazione include inoltre ammortizzatori STI a controllo elettronico e impianto frenante Brembo (guarda il video teaser di Subaru WRX STI)

Dotazione tecnica della versione speciale:

motore boxer turbo 2.4 da 275 CV

trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive

sedili sportivi Recaro

freni Brembo e ammortizzatori STI elettronici

Subaru WRX Club Spec Evo Edition AWD: 75 esemplari e prezzo in Australia pari a 39.000 euro

Prezzo e disponibilità

La Subaru WRX AWD Club Spec Evo è già ordinabile in Australia. Il prezzo è di circa 39.000 euro, leggermente superiore rispetto alla versione di riferimento tS Spec B. Con soli 75 esemplari disponibili, questa limited edition si propone come una variante esclusiva della celebre berlina sportiva giapponese. Voi cosa ne dite di questa versione speciale della sportiva delle Pleiadi? Vi piace? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/03/2026