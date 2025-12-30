Subaru WRX STI sei tu? Un video teaser scalda il cuore degli appassionati

Dodici secondi sui canali social di Subaru Giappone anticipano la nuova WRX STI, attesa per gennaio 2026 e pronta a debuttare al Salone dell'Auto di Tokyo

Subaru (guarda la homepage di Subaru Italia) ha diffuso sui propri canali social giapponesi un breve video teaser che anticipa l’arrivo della nuova Subaru WRX STI, prevista per il 9 gennaio 2026.

Una clip che accende l’attesa

Le immagini, volutamente sfocate, (qui il link alla pagina social di Subaru Giappone) mostrano una WRX blu con l’inconfondibile badge STI sulla griglia anteriore, confermando il ritorno della storica versione ad alte prestazioni.

Subaru WRX STI: l'immagine volutamente sfuocata mostra il badge STI sulla mascherina

Dettagli estetici e quel sound inconfondibile

Nel filmato emergono alcuni elementi distintivi: una presa d’aria sul cofano più grande rispetto alla WRX standard e un posteriore rivestito che lascia intuire soluzioni aerodinamiche dedicate.

Il tutto è accompagnato dal suono del motore boxer quattro cilindri, che sale di giri tra scenari innevati, richiamando il DNA sportivo del marchio Subaru.

Subaru WRX STI: la concept car Performance-B STI potrebbe ispirarne i temi tecnici

Ancora con una carrozzeria berlina

Il teaser si chiude con una vista dall’alto del lunotto posteriore, suggerendo che la nuova WRX STI sarà proposta nella tradizionale configurazione berlina. Una scelta in linea con l’attuale generazione della WRX, da cui questo modello sembra direttamente derivare.

Subaru WRX STI: una data, quella del debutto della sportiva a trazione integrale delle Pleiadi

Debutto previsto al Salone dell’Auto di Tokyo 2026

Prima del teaser natalizio, Subaru aveva già riacceso l’interesse presentando al Salone di Tokyo due concept Performance-B STI e Performance-E STI (leggi tutto sui concept sportivi di Subaru).

Tuttavia, la sportiva in arrivo il prossimo mese appare come un modello a sé stante rispetto a quei prototipi, puntando su una base tecnica consolidata e su un debutto ufficiale al Tokyo Auto Salon 2026 (guarda la homepage del Salone di Tokyo). E voi, amanti delle sportive delle Plaiadi, cosa ne dite di questa notizia? Siete contenti del ritorno di questa icona a trazione integrale? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/12/2025