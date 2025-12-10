Nuova STI, Subaru chiede a te: la vuoi a benzina o elettrica?

Subaru continua a valutare il futuro della propria gamma ad alte prestazioni senza prendere, per ora, una posizione definitiva tra motore a combustione e trazione elettrica.

Subaru STI: la versione con motore endotermico Performance-B

Subaru Performance: le due visioni per la futura STI

A fine ottobre sono stati presentati due studi di design, ciascuno rappresentativo di un possibile percorso tecnico: uno con alimentazione BEV e uno con propulsione termica.

I concept, denominati Subaru Performance-E STI e Subaru Performance-B STI, esplorano ciò che potrebbe diventare una futura sportiva del marchio (guarda la homepage di Subaru Italia). La Performance-E, completamente elettrica e dallo stile decisamente più futuristico, si distingue per una piattaforma inedita e non derivata da modelli esistenti.

Al contrario, la Performance-B, hatchback a combustione interna con un design più realisticamente pronto per la produzione rispetto alla controparte a batterie, nasce su una base già presente in gamma, attirando grande attenzione nei forum dedicati alle sportive delle pleiadi.

Subaru STI: dettaglio dei cerchi in lega leggera aerodinamici della Performance-E

Parla il manager Subaru

Masaaki Kobayashi, Product General Manager della Subaru Corporation, ha ribadito che l’obiettivo principale è offrire “scelta”. Come spiegato recentemente in un'ingtervista con la stampa australiana, i due concept sono stati mostrati “per sapere cosa ne pensano i clienti”. La reazione del pubblico avrà quindi un ruolo diretto nelle decisioni future.

Secondo il manager giapponese, Subaru sta ancora valutando le opportunità di business. La produzione della Performance-B sarebbe più semplice grazie alla possibilità di adattare un motore Boxer esistente (leggi la prova di Subaru Forester), mentre una STI completamente elettrica richiederebbe batterie e motori specifici, probabilmente forniti da partner esterni.

Tra i punti chiave evidenziati dai concept:

due piattaforme tecniche distinte

costi e complessità di sviluppo differenti

coinvolgimento diretto del pubblico nelle scelte finali

Subaru STI: se a benzina oppure elettrica, il pubblico potrà influire sulla scelta del costruttore

Benzina o elettricità? A voi a scelta

Subaru rimane aperta a entrambe le opzioni e osserva l’interesse degli appassionati per orientare la direzione futura della sua sportiva ad alte prestazioni. Voi quale modello preferireste? Noi un’idea ce l’abbiamo, ma lasciamo a voi la parola.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/12/2025