Nuova Solterra, Uncharted, E-Outback: il tris elettrico Subaru in video

Dedicati a chi credeva che Subaru, nel processo di rivoluzione elettrica, fosse - a torto, o a ragione - ormai fuori dai giochi. Non un nuovo SUV elettrico: tre SUV elettrici in un colpo solo. Uno dei quali è doppiamente rivoluzionario.

C'è l'aggiornamento di un e-SUV che già esisteva (Solterra 2026, già vista al Salone di New York 2025), c'è un crossover tutto nuovo (anche) a trazione anteriore (Uncharted), infine c'è il modello EV di un SUV che di Subaru è un mostro sacro (E-Outback).

Scopri il tris elettrico Subaru riguardando la diretta streaming della cerimonia di presentazione (anche perche le foto scarseggiano). Sotto, di ciascuno, una rapida panoramica.

Tre anni dopo aver mosso i primi passi come primo SUV elettrico Subaru – su strada, in fuoristrada e in pista, come prima safety car completamente elettrica del Motomondiale – Solterra ritorna e migliora tutte le sue proprietà.

Il nuovo sistema bi-motore a trazione integrale ora eroga 338 CV, in luogo dei precedenti 218 CV. Fanno la bellezza di +120 CV, un incremento di quasi il 50%. Accelerazione da sportiva: 0-100 km/h in 5,1 secondi.

Subaru Solterra MY26

Miglioramenti di efficienza e una batteria più grande da 73,1 kWh (invece di 71 kWh) spingono l’autonomia oltre i 500 km (invece che 465 km).

La ricarica è più veloce: dal 10 all’80% in soli 30 minuti, anche a temperature di -10°C. Debutta il caricatore AC opzionale da 22 kW.

Raddoppia infine anche la capacità di traino (1,5 tonnellate).

Subaru Solterra MY26, gli interni

Ritocchi anche al design: linee anteriori più affusolate, interni ridisegnati, display infotainment avanzato da 14 pollici e supporto videocamere aggiuntivo per maggiore controllo visivo su tutte le superfici.

Solterra MY2026 in vendita a partire da fine 2025.

Inesplorato di nome e di fatto. Subaru Uncharted è il primo SUV compatto full electric delle Pleiadi. Rivolto ''a esploratori amanti della natura e appassionati di prestazioni'', Uncharted - sostiene il brand - fonde ''robustezza e agilità''.

Subaru Uncharted

Uncharted è anche il primo SUV Subaru a trazione anteriore. In tutto, tre opzioni di powertrain:

• AWD Dual Motor: 338 CV di potenza, batteria da 77 kWh (lordi), 470 km di autonomia, 1,5 tonnellate di traino, da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi



• FWD Long Range: motore singolo, batteria da 77 kWh, autonomia di 585 km



• FWD Standard Range: motore singolo, batteria da 57,7 kWh, autonomia di 445 km

Per tutte le versioni, ricarica dal 10 all’80% in 30 minuti a -10°C con pre-condizionamento e caricatore di bordo da 22 kW di serie.

Il design esterno rispecchia i canoni dei moderni SUV coupé (se vi torna in mente Toyota C-HR, la ragione è che sono parenti strette), mentre gli interni accolgono un volante squadrato con paddle integrati e un display di infotainment da 14 pollici.

Subaru Uncharted, gli interni

La guida in città è favorita da un raggio di sterzata di soli 5,5 metri, mentre le proverbiali capacità offroad Subaru sono assicurate dall'altezza da terra di 210 mm, doppio X-MODE e sospensioni e sterzo specifici per il fuoristrada.

Subaru Uncharted in vendita a partire dal primo trimestre 2026.

Dopo 30 anni di motore Boxer, Subaru E-Outback si converte dunque all'elettrico. Ai tradizionalisti: niente panico, Outback 2.5 a benzina non scompare.

Basato su Outback nuova generazione (2025), Subaru E-Outback esprime una batteria da 74,7 kWh, per un'autonomia di crociera da oltre 450 km, e una potenza di 375 CV. Da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi (però...).

Squisitamente Subaru restano la trazione integrale Symmetrical AWD, l'altezza da terra di 210 mm, il doppio X-MODE, la capacità di traino di 1,5 tonnellate.

Nuova Subaru E-Outback

Il pack sicurezza include arresto di emergenza, frenata secondaria per collisione e tante altre funzioni ispirate al sistema EyeSight.

L'estetica è robusta, lo spazio interno abbondante: il bagagliaio ospita ''4 valigie grandi o una gabbia per cani'', assicura Subaru.

Anche il lancio di Subaru E-Outback è previsto per il primo trimestre 2026, coi preordini che in alcuni Paesi apriranno già a fine 2025.

Ora, che tu sia un subarista (sotto choc?) o un automobilista che passa di qui per caso: qual è la tua preferita? Dai, non fare il timido...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2025