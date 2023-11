La nuova Subaru Forester in anteprima: ecco com'è fatta

Da noi dovrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026, intanto però la nuova Subaru Forester di sesta generazione è stata svelata negli USA, con forme decisamente rinnovate rispetto al passato. A partire dall'emblema sul cofano, oggetto di una rivisitazione, al pari delle forme generali che giocano con i colori contrastanti della griglia anteriore e dei particolari del terzo montante a definire volumi importanti e un look dall'aria molto curata.

Nuova Subaru Forester 2025 (2026), il logo delle Pleiadi ristilizzato

Belli gli interni, proposti con diverse sellerie, ma tutti dominati dal sistema di infotainment Starlink, che propone un display touch da 7 a 11,6 pollici, secondo gli allestimenti, con navigazione TomTom e la versione wireless di Android Auto e Apple Carplay. In tema di tecnologie, non manca la suite di aiuti alla guida EyeSight, con cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, mantenimento di corsia e l'arresto automatico del veicolo se il guidatore dovesse avere un malore alla guida. Di serie è pure il torque vectoring, che rende la guida più precisa in curva. Negli USA, il monitoraggio degli angoli ciechi con assistenza al cambio della corsia e frenata automatica in retromarcia sono opzionali e il pacchetto include un nuovo sistema di sterzo automatico di emergenza che aiuta i conducenti a evitare eventuali ostacoli in corsia fino a 80 km/h.

ANCORA PIÙ SILENZIOSA Clima bi-zona, sistema keyless e retrocamera sono di serie, mentre a richiesta si possono avere telecamere di manovra a 360° e portellone del bagagliaio elettrico. Quello che però le versioni per l'Italia comprenderanno o non comprenderanno di serie sarà da vedere, poiché allestimenti e prezzi vengono in genere definiti a seconda del mercato specifico. In menu c'è anche il sistema DriverFocus che monitora l'attenzione e l'affaticamento del conducente, oltre a consentire il controllo a gesti della climatizzazione. Grande attenzione è stata profusa nella riduzione degli angoli ciechi dal posto di guida e nel migliorare la silenziosità tramite una struttura irrigidita: con saldature più estese e un quantitativo triplicato di collanti strutturali. Risultato: una rumorosita percepita a bordo ridotta del 39%, dice Subaru.

Nuova Subaru Forester 2025 (2026), dettaglio della plancia

Rispetto al modello che conosciamo, la nuova Forester è leggermente più grande: circa un centimetro e mezzo in pià in lunghezza e in larghezza, a dare 4,66 m da paraurti a paraurti, 1,83 m tra le fiancate e 1,73 m da terra ai mancorrenti sul tetto (che sono di serie). L'altezza minima da terra è di 22 cm, che consentono un buon disimpegno anche nel fuoristrada moderatamente impegnativo, con il contributo della sempre apprezzata trazione integrale ''simmetrica'' Subaru. Notevole la capacità del bagagliaio, che tuttavia viene dichiarata al tetto e non alla cappelliera, quindi non confrontabile con i dati europei. A puro titolo di riferimento parliamo di 838 litri con 5 sedili in posizione e 2.106 litri di capienza massima, ma se non volete rimuovere la cappelliera potete aspettarvi volumi grosso modo dimezzati.

Nuova Subaru Forester 2025 (2026), vista laterale

Quanto ai motori, al momento l'unica opzione per il mercato americano è il quattro cilindri Boxer aspirato da 2,5 litri già in gamma dal 2024, che produce 180 CV e 241 Nm di coppia. La trasmissione automatica a variazione continua (CVT) rimane l'unica opzione per il cambio e Subaru afferma che è stata ricalibrata per offrire maggiore fluidità e silenziosità di funzionamento. Su alcuni degli allestimenti superiori, il CVT offre anche una modalità che permette di simulare un cambio sequenziale a 8 rapporti e di passare dall'uno all'altro tramite leve dietro al volante. Prestazioni, consumi e prezzi non sono ancora stati dichiarati, ma ne sapremo di più in prossimità del lancio. Che negli USA avverrà nella primavera del 2024, per una denominazione ufficiale del modello che sarà probabilmente Subaru Forester 2025.

Nuova Subaru Forester 2025 (2026), il motore

Come anticipato in apertura, non vi sono ancora date certe riguardo all'arrivo in Europa e in Italia in particolare, ma da quello che ha indicato Subaru Italia dovrebbe essere tra il 2025 e il 2026. Come confermato da Subaru USA a margine della presentazione americana, a un anno dal lancio verrà proposta una Subaru Forester a motore ibrido, che potrebbe essere quell'e-Boxer che in Italia conosciamo già. Molto probabile, dunque, che da noi arriverà con un powertrain elettrificato e la denominazione potrebbe essere Subaru Forester (Hybrid?) 2026. Stay tuned e guardatevi la gallery!

Motore 2,5 litri, 4 cilindri Boxer, benzina Potenza massima di sistema 180 CV Coppia massima di sistema 241 Nm Velocità n.d. 0-100 km/h n.d. Consumo dichiarato n.d. Cambio Automatico CVT Trazione Integrale Dimensioni 4,66 x 1,83 x 1,73 m Bagagliaio Da 838 a 2.106 litri (al tetto) Peso n.d. Prezzo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/11/2023