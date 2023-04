Com’è dura l’avventura! Arriva anche in Italia Subaru XV 4Dventure

La prima generazione è arrivata nel 2011, e anche con l’ultimo restyling del 2021 (qui la nostra prova su strada) Subaru XV si conferma un’auto decisamente versatile e ricca di tecnologia, anche sotto il cofano, dove batte anche un boxer ibrido da 150 CV. La sua gamma si arricchisce da oggi dell’allestimento 4dventure, già disponibile su Outback e Forester, dedicato a chi non disdegna qualche capatina fuori dall’asfalto.

Subaru XV 4dventure, vista di 3/4 anteriore

L’ALLESTIMENTO La carrozzeria si contraddistingue per le inedite fasce in plastica sulle portiere che si aggiungono a quelle già presenti per i passaruota, e per le protezioni sottoscocca all’anteriore e al posteriore. All’interno troviamo invece tappetini in gomma e una vasca baule, che rendono ancor più pratico il il trasporto di oggetti e attrezzature per attività all’aria aperta, senza preoccuparsi di rovinare o sporcare l’abitacolo. Per chi si muove spesso in inverno, infine, su Subaru XV 4dventure debutta anche il volante riscaldabile.

Subaru XV 4dventure, vista di 3/4 posteriore

MOTORIZZAZIONI La nuova Subaru XV 4dventure è disponibile sia nella motorizzazione 1.6 turbobenzina da 114 CV sia nella ibrida e-Boxer da 150 CV, con le medesime tinte di carrozzeria del resto della gamma. Invariata anche la garanzia di 8 anni senza limiti di chilometraggio.

Subaru XV 4dventure, il badge di questo allestimento

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Subaru XV 4dventure può già essere ordinata in tutte le concessionarie italiane della casa delle Pleiadi, con questi prezzi:

Subaru XV 1.6i 4dventure - 30.350 euro

Subaru XV 2.0i e-Boxer 4dventure - 36.050 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/04/2023