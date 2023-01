All'asta la (stupenda) Subaru Impreza del '97 di Colin McRae

Questa spettacolare Subaru Impreza S5 WRC targata P2 WRC non è un’auto qualunque, si tratta infatti della vettura guidata dal compianto Colin McRae e dal navigatore Nicky Grist al Rally di Monte Carlo del 1997. Questo meraviglioso pezzo da collezione andrà all’asta nel Regno Unito da Silverstone Auctions il prossimo 24 febbraio. ''La P2 WRC rappresenta un affascinante pezzo di storia dei rally e siamo onorati che venga messa all’asta proprio da Silverstone Auctions'', commenta Harry Whale Responsabile di Silverstone Auctions specializzato in auto storiche. L'attuale proprietario dell'auto ha acquistato la P2 WRC nel 2004 e da allora l'ha utilizzata gareggiando in una serie di rally amatoriali nel 2005, 2006 e 2007 con ottimi piazzamenti.

IN OTTIMO STATO Da quanto si legge sul sito (qui il link), l’Impreza S5 WRC è in perfette condizioni con motore e cambio rifatti solo poco tempo fa. Sebbene non vengano specificati i dettagli tecnici dell’auto, facendo un po’ di ricerche si scopre che nella stagione ’97 l’Impreza montava un 2 litri Boxer da oltre 300 CV per 470 Nm di coppia. Tutta questa potenza era trasferita alle quattro ruote tramite un cambio manuale 6 marce. Si trattava essenzialmente di una versione migliorata dell’Impreza 555 che aveva corso nelle stagioni precedenti, ma con nuovi alberi a camme e camere di combustione ottimizzate. La competitività della S5 WRC consentì a Subaru di vincere in scioltezza a Montecarlo, in Svezia e in Kenya. Nelle restanti gare della stagione il team porterà a casa altre 5 vittorie (quattro per McRae e una per Eriksson) che permetteranno a Subaru di conquistare - per il terzo anno di fila - il campionato costruttori, ma non quello piloti.

VEDI ANCHE

Il posto di guida di Subaru Impreza S5 WRC

PREZZO DA COPOGIRO Per molti la Subaru Impreza S5 WRC rientra a buon diritto nell’Olimpo del rally (qui l'approfondimento sulla VI generazione). Pilotata da alcuni dei più forti equipaggi di sempre, sul finire degli anni ’90 Impreza ha riscritto la storia di questo sport. ''La P2 WRC è una delle auto più desiderate al mondo. Ha vissuto una vita frenetica e affascinante, ma è stata sempre trattata con grande attenzione e rispetto. Questo modello in particolare ha legato il suo nome a quello del grande Colin McRae, il che la rende una vera eccezione leggenda nel panorama automobilistico'', aggiunge Harry Whale. Se vi stata domandando quanto possa costare un oggetto del genere sappiate che il prezzo è decisamente alto: la base d’asta oscilla infatti fra le 340.000/380.000 sterline (circa 386.500/432.000 euro al cambio attuale).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/01/2023