Per non dimenticare: Subaru Impreza vs il resto del mondo nel tiro alla fune

Senza alcun crisma di ufficialità nelle prove che vedrete, ora che a Los Angeles hanno mostrato una nuova Subaru Impreza STI che poco ha a che fare con le STI che intendiamo noi, vi riproponiamo un video in cui la mitica 4x4 sportiva giapponese - in varie declinazioni - sfida altrettante rivali al tiro alla fune. Il video, a tratti, ha un che di imbarazzante.

UN'AUTO LEGGENDARIA Certe situazioni sono addirittura comiche, con l'Impreza che trascina le altre auto come fossero piccoli cagnolini al guinzaglio. Del resto non è un caso se dalla mitica Subaru sono derivati bolidi che sui campi del mondiale Rally hanno compiuto imprese leggendarie, nelle mani di piloti come Colin McRae, Ari Vatanen, Markku Alén e Carlos Sainz. Ancora non sappiamo se la fantastica STI avrà mai una (degna) erede, ma l'impressione è che con l'elettrificazione dilagante facciamo meglio a ricordarla così.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/01/2023