Nuova Subaru Impreza: arriva la sesta generazione di un'icona

LA STORIA SI AGGIORNA E CONTINUA Avete visto la presentazione della nuova Subaru Impreza in diretta streaming dal Salone dell’Auto di Los Angeles? Bene, dopo il video, facciamo un bel riassunto sul nuovo modello che porta in dote, innanzitutto, un nome bello “pesante”, che ha fatto la storia della Casa giapponese. Questa è la sesta generazione e il debutto di Los Angeles ci dice che l’Impreza arriverà in due varianti, quella di attacco del listino si chiamerà Sport, mentre al vertice della gamma si piazzerà la RS. Ma vediamo insieme tutte le novità dell’inedita hatchback della Casa delle Pleiadi.

Nuova Subaru Impreza: svelata a Los Angeles la sesta generazione

Innanzitutto, troviamo un design più moderno e sportivo, che sull’anteriore trova ispirazione dalla XV con la sua griglia esagonale e la barra orizzontale che collega i fari a LED dal profilo molto affilato. Volumi molto equilibrati caratterizzano l’auto e la coda chiude con fari dalla forma a boomerang e un bel paraurti dal taglio sportivo.

Nuova Subaru Impreza: lancio commerciale previsto per il 2023

Sottopelle, la nuova Impreza assicura una rigidità torsionale superiore del 10% rispetto al modello che sostituisce e beneficerà di un sistema di trazione integrale migliorato rispetto al passato. Sotto il cofano, ancora una volta, trova spazio il più classico dei boxer a quattro cilindri, una firma distintiva di Subaru. Per il 2024 sarà offerto in due cilindrate di 2,0 e 2,5 litri, ma in Italia è molto probabile che arrivi solo la variante più piccola, che sarà ibrida e capace di erogare 154 CV e 197 Nm di coppia. A titolo informativo, ricordiamo che il più performante 2.500 cc si spinge fino a 185 CV per 241 Nm di coppia. Comunque, indipendentemente dal motore, l'Impreza monta il già conosciuto automatico CVT Lineartronic. Tuttavia, la trasmissione presenterà una speciale funzione che simula otto ''rapporti'' selezionabili manualmente. Tutte le versioni montano, infine, il servosterzo elettrico a doppio pignone della WRX di quinta generazione, per un feeling di guida più piacevole e reattivo.

Nuova Subaru Impreza: una due volumi dal profilo sportivo ed equilibrato

La versione Sport monta cerchi in lega leggera da 18 pollici, sospensioni sportive e il sistema di gestione dei profili di guida SI-Drive. La RS aggiunge freni più grandi ed efficaci, cerchi in lega in grigio scuro, finiture nere, pedaliera in alluminio, fari a LED più sofisticati e un potente impianto audio Harman Kardon. L’infotainment sfrutta un touchscreen verticale da 11,6” con Apple CarPlay wireless e Andorid Auto, oltre al riconoscimento vocale. Inoltre, Subaru vuole mantenere alta la reputazione di sicurezza dell'Impreza e quindi, offre di serie tutte le app del pacchetto Starlink Safety and Security Connected Services, con tutte le app per gestire le funzioni di bordo anche da remoto come assistenza di emergenza, assistenza stradale, un rapporto mensile sullo stato del veicolo, notifiche di allarme di sicurezza, frenata automatica di emergenza.

Nuova Subaru Impreza: la plancia con il touchscreen da 11,6''

MONITORAGGIO COMPLETO DELL’AUTO Per la sicurezza troviamo una ricca suite di accessori di serie o opzionali come il rilevamento degli angoli ciechi, l'avviso di traffico trasversale posteriore, il sistema Keyless e modalità di guida speciali ottimizzate per le prestazioni e l'efficienza dei consumi. Naturalmente, il cavallo di battaglia resta il sistema Eyesight con tre telecamere anteriori per il monitoraggio della zona circostante la vettura per intervenire in autonomia e scongiurare pericoli come incidenti o impatto con pedoni e ciclisti. Vista la vocazione outdoor dell’auto, Subaru ha pensato a dei punti di montaggio del portapacchi per il trasporto di attrezzatura sportiva.

Nuova Subaru Impreza: motori boxer e trazione integrale

L’abitacolo offre un buono spazio per tutti i passeggeri, ci sono finiture di qualità e rivestimenti che badano più alla sostanza che al vero lusso, in perfetta filosofia Subaru per questo tipo di automobili. Per esempio, troviamo nuovi sedili più sostenuti, oltre a maggiore spazio per gli oggetti grazie ai tanti vani sparsi davanti e dietro. Però, i sedili posteriori sono ripiegabili nella modalità 60:40, ma troviamo che la divisione 40:20:40 possa offrire maggiore versatilità di carico. Interessante il sistema evoluto di climatizzazione dei sedili, che si attiva solo su quelli occupati dai passeggeri per un maggiore risparmio di carburante e comfort. L’Impreza di sesta generazione inizierà ad arrivare nei concessionari nella primavera del 2023. I prezzi saranno annunciati in prossimità del lancio commerciale.

18/11/2022