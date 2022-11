Nuova Subaru Impreza, appuntamento il 17 novembre. Come cambia

Nuova Impreza all'orizzonte, ed è sempre una buona nuova. Una settimana dopo aver pubblicato un criptico teaser che ne mostra la silhouette, di recente Subaru se n'è uscita con uno scatto leggermente più rivelatore. La nuova generazione della storica berlina delle Pleiadi debutta giovedì 17 novembre al Salone di Los Angeles 2022. Cosa sappiamo?

RUMOR Sappiamo che Impreza nuova edizione conseverà il ruolo di variante a guida bassa di Subaru XV, di recente aggiornata col nome (in patria) di Crosstrek. Simili, la compatta e il SUV, innanzitutto da un punto di vista stilistico: lo evidenzia l'ultima foto, che rivela uno spicchio del paraurti anteriore. I fari sembrano identici a quelli di Crosstrek, tuttavia l'Impreza ha una griglia diversa e meno rivestimenti in plastica sul paraurti. Su altri dettagli, Subaru è per ora ancora timida: il modello siederà in ogni caso su una versione rivista della Subaru Global Platform, che è alla base anche di Crosstrek, mentre le opzioni motore dovrebbero includere un e-Boxer da 2,0 litri elettrificato e - probabilmente non in Europa - un'unità aspirata da 2,5 litri.

PRIMAFILA Il lancio di Subaru Impreza 2023 dal Los Angeles Auto Show del 2022 sarà trasmesso in streaming dal vivo. Non appena a disposizione, condivideremo il link alla diretta video.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/11/2022