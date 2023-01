Nuova Subaru Impreza STI: calma, non è proprio come sembra...

Solo una Impreza accessoriata in chiave sport. Il propulsore? Sempre l'ibrido Subaru e-Boxer. Ma non si escludono interventi sul telaio

Puoi protestare quanto vuoi, ma ormai recriminare è inutile. Subaru con le corse ha chiuso già da un pezzo, la sua strada è un'altra e non è il Col de Turini. Mai dire mai, ma pure il badge STI acquista oggi un'accezione un po' diversa che non in passato. E così nuova Subaru Impreza STI, esposta al Tokyo Auto Salon 2023, non è la rally replica che il nome lascerebbe immaginare. È solo una Subaru Impreza di sesta generazione - quella presentata lo scorso novembre al LA Auto Show - con allestimento più sportivo. Degni di sigla STI sono soltanto gli accessori. Ciò non toglie che l'effetto sia più che gradevole: saremmo insomma lieti di sapere che Subaru Impreza STI raggiungerà anche il nostro Paese.

STI KIT Equipaggiata di accessori STI, nuova Impreza è verniciata in un nuovo arancione ''Sunbrace Pearl'', combinato con cerchi in lega neri e accenti neri lucidi sul kit carrozzeria. Le parti STI includono uno splitter anteriore più pronunciato, minigonne laterali aerodinamiche, un'estensione del paraurti posteriore che mette maggiormente in risalto il finto diffusore, uno spoiler sul tetto più grande e un paio di tubi di scarico montati centralmente.

IL MOTORE Nessuna novità invece sotto il cofano, dove alloggia il noto powertrain ibrido e-Boxer, soluzione che combina un 4 cilindri benzina 2,0 litri aspirato da 145 CV e 188 Nm di coppia, con un motore elettrico che produce altri 13 CV e 65 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote (AWD) tramite l'altrettanto familiare cambio Lineatronic CVT. Subaru non fa menzione di eventuali aggiornamenti al telaio, anche se non saremmo sorpresi - né, di certo, indispettiti - se la divisione STI stesse lavorando su un assetto ad hoc. O è chiedere troppo? Scusate, ma Subaru è un marchio che trasmette ancora tanta...agitazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/01/2023