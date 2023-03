Addio Subaru STI: per le nuove sportive, sigla (hai indovinato) STe

Se in questo istante i vetri tremano, non è alcun terremoto, sono divisioni di adepti Subaru in formazione di battaglia. Che sono venuti a sapere che il loro marchio preferito sopprimerà la sigla STI, a beneficio di qualcosa d'altro. Che può piacere, oppure no. Ai subaristi più integerrimi, a occhio e croce, no.

ALEA IACTA EST Apprendiamo da CarBuzz come la Casa delle Pleiadi abbia ufficialmente depositato il marchio per la nomenclatura ''STe'' presso l'Ufficio brevetti tedesco. Anche senza possedere il patentino di maghi, è facile tradurre questo gesto in notizia di cronaca: il badge STI scompare, le future Subaru ad alte prestazioni - piaccia o meno - sposeranno l'alimentazione elettrica.

SOLTERRA STe? Già un anno fa, Subaru annunciava che non ci sarebbero state WRX STI per l'Impreza di nuova generazione, sostenendo che il marchio stava guardando al futuro con un occhio all'elettrificazione. Poco prima, Subaru rivelava una concept di supercar elettrica da oltre 1.000 CV (vedi foto sopra): il nome STI E-RA stava per Electric-Record Attempt, suggerendo che le Subaru high performance, per quanto elettriche, il nomignolo STI lo avrebbe mantenuto. Più di recente, al Tokyo Auto Salon 2023, faceva infine la sua comparsa una Impreza STI che di sportivo, tuttavia, aveva giusto qualche optional. Ora, apparentemente, il cambio di rotta. Una possibile Subaru Solterra STe non dovrebbe essere troppo lontana.

BYE BYE BOXER Sono almeno due le ragioni che fanno pensare come la nomenclatura STe verrà applicata solo alle auto completamente elettriche, e non - come ad esempio l'operazione Opel GSe, che al momento interessa le plug-in - ad auto ibride. Primo: un powertrain elettrificato, ma sempre basato sul celebre flat four Subaru, quasi certamente manterrebbe l'etichetta STI. Secondo: eventuali nuove versioni corsaiole anche solo parzialmente termiche, date le severe legislazioni sulle emissioni in Europa e negli Stati Uniti, avrebbero una vita estremamente breve. Troppo breve per giustificare un grosso investimento.

STI STORY Acronimo di Subaru Tecnica International, STI è una sussidiaria Subaru fondata nel 1988. STI sta a Subaru come M sta a BMW. Prima del 2006, era scritto con una i minuscola (STi), mentre successivamente era tutto maiuscolo. Il nuovo stemma torna alla stilizzazione originaria, peccato perda il suo significato letterale.

Fonte: CarBuzz

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2023