C'è un concorso per le Subaru disegnate con l'AI: guarda le candidate

La Subaru Forester è ancora relativamente giovane – siamo a due anni dall’attuale generazione – ma questo non ha impedito al marchio giapponese di iniziare a fantasticare sul futuro.

Non quello reale, chiuso nei centri stile e protetto da NDA, ma uno decisamente più libero, affidato a fan e intelligenza artificiale. Il risultato? Un concorso decisamente fuori dagli schemi.

Subaru Forester AI Design Contest 3 - Black Thunder

Quando il design lo fa (anche) il pubblico

L’iniziativa è andata in scena durante il Subaru School Festival 2025, tenutosi in Giappone il 23 novembre. Ai partecipanti è stato chiesto di immaginare la Forester del futuro usando strumenti di generazione AI.

Nessuna matita, nessun corso di design industriale: bastava scrivere qualche prompt e vedere cosa ne usciva. Tra le decine di proposte arrivate, Subaru ne ha selezionate dieci, le più apprezzate, sottoponendole poi al voto della community. Ed è qui che le cose si fanno interessanti.

Subaru Forester AI Design Contest 7 - Cucumber House

Libertà totale: forse troppa

La maggior parte dei concept sembra nata da input molto semplici, ma è chiarissimo che ai partecipanti non è stato posto alcun limite, se non l’immaginazione di chi scriveva nella casella di testo.

Il risultato è una galleria che oscilla tra il nostalgico e il completamente fuori controllo, che spesso si allontana dal linguaggio stilistico Subaru per cogliere spunti da altre case automobilistiche. Ma anche dalla pasticceria, dai fumetti, dall'orticoltura... Il tutto corredato di nomi assai fantasiosi.

Alcune proposte richiamano vagamente le Forester del passato, altre sembrano riemerse da un cassetto dimenticato dei concept anni 2010, mentre certe interpretazioni sono totalmente scollegate dalla realtà, tanto da meritarsi un posto tra i manga o i videogame.

Subaru Forester AI Design Contest 10 - Strength is Power

Quelle (quasi) credibili

Non sono molte le proposte che potrebbero davvero passare per auto funzionanti. Strength is Power è una di queste, con il frontale pulito, impreziosito da una barra di luci a LED sul tetto che fa molto Camel Trophy 2025.

Black Thunder è molto aggressiva, con spigoli che sembrano richiamare certe Cupra, mentre Subalist offre una visione sportiva senza eccessi coi suoi profili rossi. Quasi a suggerire che anche Subaru dovrebbe munirsi di un reparto per le auto più ispirate, sulla falsa riga della Gazoo Racing Toyota. Qualcuno ha detto STI?

Sky Tree sembra invece guardare più a Detroit che al Giappone, con superfici spigolose che ricordano una certa fase stilistica Cadillac. Ma anche Kia, con le luci a segmenti che caratterizzano le attuali EV9, Sorento e compagnia bella.

Subaru Forester AI Design Contest 5 - Chocolate Banana

E poi c’è il resto

All’estremo opposto troviamo Jungle Caveman, il concept che vedi in copertina e che si distingue per le zanne di legno sulla calandra, un’ascia fissata al portapacchi e pannelli carrozzeria che sembrano scolpiti nel granito.

Chocolate Banana ricorda una banana split in formato SUV, ma sembra di cogliere anche qualche ispirazione al mondo Mini, da quel tetto colorato a contrasto. Più sobria, ma non meno pazza, la Subaru Forester Cucumber House, con la sua griglia vegetale e una foglia sul cofano. Green, non c'è che dire.

Drill si caratterizza per la punta di trapano scolpita nella griglia frontale: zero legami con lo stile Subaru, mentre Safe Money sembra voler richiamare nel nome il mondo delle cassaforti, ma poi finisce per evocare la renna Rudolph di Babbo Natale, col suo nasone rosso al centro della calandra.

Time Machine è forse la mia preferita, con quei fari giganti e vagamente ipnotici che sembrano derivare dalle bocchette di ventilazione Mercedes. E a ben guardare, anche le forme morbide della carrozzeria possono ricordare qualche realizzazione della Stella di Stoccarda.

Subaru Forester AI Design Contest 1 - Time Machine

Come votare (se vuoi)

Al netto dei deliri visivi, va riconosciuto a Subaru il merito di aver lasciato il volante del design al pubblico, almeno per un giorno. Il voto è aperto ai membri registrati della community Subaru.

Se hai una Subaru ID e una preferenza tra caos creativo e vaghi barlumi di realtà, puoi accedere al portale Suba Studies Office e votare il concept che meglio rappresenta la tua idea di Forester del futuro.

Che poi, per fortuna, quella vera continuerà a nascere altrove. Ma guardare cosa succede quando si tolgono i freni all’immaginazione, ogni tanto, è decisamente divertente.