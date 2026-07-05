KGM Rexton Sports XL: prova del pick-up con comfort da SUV premium

Il KGM Rexton Sports XL nasce dichiaratamente per gli impieghi lavorativi più gravosi, strizzando l'occhio a flotte aziendali e professionisti dotati di partita IVA. Tuttavia, le caratteristiche di questo mezzo lo rendono un candidato interessante anche per chi pratica attività all’aria aperta e ha bisogno di spazio per le attrezzature sportive.

KGM Rexton Sports XL, il cassone con la ribaltina aperta

Look deciso, frontale impettito, firma luminosa riconoscibile a chilometri di distanza, il Rexton Sports XL non è un'auto per chi cerca di passare inosservato.

Con una lunghezza di 5,46 metri, questo pick-up coreano mette sul piatto dimensioni importanti abbinate a una cabina a cinque posti spaziosa, che non sfigurerebbe affatto su un SUV di fascia premium. Il cassone posteriore, dotato di illuminazione integrata, garantisce una capacità di carico che arriva a 1.085 kg, con un volume utile calcolato alla sponda di 1.262 litri.

Dimensioni, cassone e sospensioni: come cambia la portata

Bisogna specificare che la capacità di carico massima varia in base alla configurazione tecnica scelta. Il picco dei 1.085 kg si raggiunge infatti esclusivamente con l'allestimento d'accesso, equipaggiato con le tradizionali sospensioni posteriori a balestra, più rigide ma votate alla fatica.

Salendo di livello, le versioni superiori adottano uno schema a molle elicoidali, che addolcisce la risposta sulle asperità ma riduce la portata utile a 799 kg. Per agevolare l'accesso alla zona di carico, di serie sono presenti due side steps (gradini integrati nelle fiancate), ai quali si può aggiungere una pedana estensibile sul lato sinistro: un dettaglio pratico che rende l'accesso meno faticoso anche a chi non è propriamente un gigante.

KGM Rexton Sports XL, l'interno

Vita a bordo: comfort e tecnologia da SUV moderno

L'abitacolo del Rexton Sports XL offre un'ospitalità di ottimo livello, anche per i passeggeri della seconda fila. Lo spazio per le gambe è abbondante, gli schienali del divano posteriore sono regolabili nell'inclinazione e l'assenza del tunnel centrale garantisce un pavimento piatto, utile sia per accogliere degnamente il quinto passeggero, sia per stivare carichi extra al riparo dalle intemperie. La seduta posteriore, inoltre, è rialzata rispetto al pavimento e offre ulteriore spazio per stivare materiali extra.

Dal punto di vista dei materiali e delle finiture, la qualità percepita è molto elevata: gli accoppiamenti sono solidi e non si avvertono scricchiolii fastidiosi, nemmeno forzando intenzionalmente i pannelli porta o la plancia. Sull'allestimento top di gamma la dotazione è completa e include sedili riscaldati e ventilati, climatizzatore automatico, Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre alla piastra di ricarica a induzione per lo smartphone.

Non mancano gli aiuti alla guida ADAS per la guida autonoma di livello 2 (che durante la prova ha dimostrato un centraggio automatico in corsia particolarmente preciso) e il sistema di telecamere a 360 gradi, che implementa una comoda funzione specifica per il fuoristrada: utile per vedere bene dove metti le ruote nei passaggi più stretti e sugli scollinamenti dove l'alto cofano nasconde il percorso, evitando così brutte sorprese.

Il test della KGM Rexton Sports XL

A spingere la massa del veicolo provvede un motore 2.2 turbodiesel da 204 CV e 440 Nm di coppia massima. Un'unità generosa che permette di superare i 170 km/h di velocità massima e offre uno scatto da 0 a 100 km/h non dichiarato ufficialmente dal costruttore, ma all'atto pratico del tutto adeguato alle esigenze quotidiane.

Al primo approccio, la mole può intimorire: parliamo di un peso di circa 2,2 tonnellate e di un'altezza da terra di 248 mm, valori ben superiori a quelli di un comune crossover. Bastano però pochi chilometri per entrare in sintonia con le sue risposte. Il comportamento dinamico è sincero e i consumi reali si attestano su medie ragionevoli, nell'ordine dei 9,5 litri per 100 km a 130 km/h.

Sorprendente il livello di insonorizzazione dell'abitacolo alle velocità autostradali: con il propulsore a gasolio che evita di trasmettere vibrazioni o rombosità eccessive, il rotolamento degli pneumatici filtrato a dovere e soltanto qualche inevitabile, ma contenuto, fruscio aerodinamico da parte degli specchietti retrovisori.

Il comfort di marcia complessivo supera insomma le aspettative, supportato da un assetto tendenzialmente sostenuto che aiuta a mantenere l'auto obbediente e prevedibile anche tra le curve. Nonostante la stazza, la vettura affronta i tratti guidati in modo composto.

Sorprende positivamente anche lo sterzo: preciso e persino più diretto rispetto a quello di alcune vetture stradali tradizionali (come la mia Dacia Jogger, per fare un paragone diretto). L'unica nota perfettibile riguarda una certa tendenza al molleggio delle sospensioni anteriori quando si affrontano gli avvallamenti autostradali, un fenomeno avvertibile ma che non toglie mai fiducia nelle doti stradali del mezzo.

La trasmissione è affidata a un cambio automatico a sei rapporti (disponibile in alternativa al manuale), che asseconda bene la guida fluida e che mi sento di consigliare. Curiosa la scelta di inserire il comando manuale per la selezione delle marce tramite una piccola levetta posta sul pomello della leva stessa: una soluzione atipica, ma a cui ci si abitua rapidamente.

Alla guida del KGM Rexton Sports XL

Fuoristrada vero: telaio a longheroni e trazione integrale

Se l'asfalto mette in luce buone doti da passista, è abbandonando le strade tracciate che emergono i veri fondamentali tecnici del mezzo. Il KGM Rexton Sports XL adotta infatti un classico telaio a longheroni e traverse, un'architettura che garantisce una solidità ben superiore agli sforzi ripetuti rispetto alle scocche autoportanti dei comuni SUV.

La trazione integrale part-time si seleziona tramite un comando rotante sul tunnel centrale, che consente di passare dalla trazione posteriore al 4x4 e, all'occorrenza, di inserire le marce ridotte. Sono inoltre presenti tre modalità di guida (Normal, Sport e Winter), che modificano la risposta di motore e cambio, adattando di conseguenza la grafica della strumentazione digitale.

Nel fuoristrada, l'erogazione del motore si rivela ideale: la spinta è corposa già a partire da 900 giri/min, regime al quale il quattro cilindri risponde prontamente, dove molti altri motori tenderebbero a spegnersi. Sui passaggi più sconnessi si avverte la risposta un po' secca del ponte rigido posteriore, che la scheda tecnica definisce multilink, sebbene le ruote siano vincolate da un robusto asse rigido che ospita i semiassi e il differenziale autobloccante presente sulle versioni di punta.

Motore 2,2 litri, 4 cilindri, turbodiesel Potenza 204 CV Coppia 440 Nm (400 Nm con cambio manuale) Velocità massima 172 km/h (177 km/h con cambio manuale) 0-100 km/h n.d. Trazione posteriore con 4x4 a inserimento manuale Cambio automatico a 6 marce (manuale a 6 marce) Dimensioni 5,46 x 1,95 x 1,88 m Bagagliaio cassone aperto da 1.262 litri Peso a vuoto con conducente 2,2 tonnellate circa Prezzo da 29.745,90 euro + IVA

Il listino del Rexton Sports XL si articola su tre livelli di allestimento. I prezzi partono da 29.745,90 euro (IVA esclusa) per la versione d'accesso. Trattandosi di un veicolo con omologazione autocarro N1, la cifra di partenza fa riferimento all'acquisto da parte di aziende o professionisti. Per i clienti privati che desiderano utilizzarlo nel tempo libero, la normativa italiana prevede alcune restrizioni di utilizzo che richiedono un'attenta valutazione preventiva.

La variante top di gamma si attesta su un prezzo di 38.057 euro più IVA, che si traduce in un importo finale di 46.430 euro per chi decide di cimentarsi nell'acquisto a uso proprio senza una partita IVA. Per fare chiarezza sulle modalità burocratiche e sui requisiti legali legati a questa scelta, vi rimandiamo alla nostra guida pratica sui pick-up aziendali o per uso proprio, dove abbiamo analizzato nel dettaglio normative e costi associati.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/07/2026