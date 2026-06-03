Isuzu D-Max 2.2, niente può fermare il pickup giapponese con il nuovo motore diesel

Tra mulattiere, fango e autostrada, il nuovo Isuzu D-Max 2.2 dimostra di essere un pickup affidabile e resistente per il lavoro e non solo

I pickup? Per molti sono solamente dei mezzi da lavoro, pensati per affrontare ogni sfida, trasportando carichi importanti anche in presenza di percorsi impegnativi grazie alle loro capacità off-road. Troppo riduttiva questa definizione perché oggi questi veicoli, pur mantenendo inalterate le loro caratteristiche principali, stanno iniziando a offrire comfort e una maggiore versatilità anche al di fuori del classico contesto lavorativo.

Un esempio? Il nuovo Isuzu D-Max che da poco si è rinnovato con l'introduzione di una novità molto importante e cioè un nuovo motore diesel da 2,2 litri di cilindrata che ha migliorato nettamente la resa in tutti i contesti, grazie a un sensibile aumento della coppia. Non solo quella di picco, ma anche in tutto l'arco di funzionamento del motore. Insomma, una migliore erogazione.

Chiaramente non puoi presentare un pickup in una sala convegni e per questo Isuzu ha pensato a qualcosa di diverso per mostrare le potenzialità del suo nuovo prodotto, soprattutto dimostrare che anche nelle condizioni d'uso più estreme, nulla e nessuno lo ferma.

Isuzu D-Max 2.2, percorso off-road

Per questo, dopo un trasferimento su strade normali, abbiamo affrontato un lungo percorso tra mulattiere e strade di campagna per un primo assaggio delle prestazioni in off-road del nuovo D-Max. La meta finale? Una pista off-road dove mettere alla frusta il D-Max tra passaggi ''impossibili'', salite e discese ripide senza dimenticarsi dei guadi. Il tutto con una buona dose di fango che ha reso il tutto ancora più sfidante. Già perché nelle ore precedenti aveva piovuto non poco. Insomma, un vero ''parco giochi'' per chi ama divertirsi nell'off-road.

Il nuovo Isuzu D-Max 2.2 è l'ultima evoluzione di un progetto che da oltre tre generazioni rappresenta un punto di riferimento nel segmento dei pickup per chi cerca robustezza, affidabilità e concretezza d'utilizzo. Lo dimostrano i numeri dato che oggi non è raro trovare modelli con 20 anni alle spalle e oltre 300.000 km in piena attività. Proprio per tale motivo, la casa automobilistica offre dei pacchetti specifici per assistere i clienti nel corso di tutta la lunga vita utile di questo mezzo.

Isuzu D-Max 2.2

Con l'ultimo aggiornamento, non è arrivata solamente una nuova motorizzazione. Infatti, Isuzu ha introdotto pure alcuni ritocchi estetici. Quali? Il frontale, adesso, presenta tre feritoie frontali, che migliorano il raffreddamento del nuovo motore e richiamano simbolicamente le tre generazioni del pickup, evolvendo il concetto del Miura Origami Design.Tre sono comunque le configurazioni in cui il D-Max può essere scelto. C'è la Single Cab a 2 posti, la Space con 2+2 posti e la Crew a 5 posti, quella che abbiamo avuto modo di provare. Non mancano comunque sistemi ADAS come la frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore, il mantenimento attivo della corsia, il monitoraggio angolo cieco e il sistema Camera 360° ma solo sull'allestimento top di gamma Nitro Sport.

Le dimensioni? 5.280 mm lunghezza x 1.870 mm larghezza x 1.790 mm altezza, con un passo di 3.125 mm. La portata sfiora i 1.000 kg, mentre la capacità massima di carico arriva a 3.500 kg.

L'abitacolo segue la filosofia della semplicità e della concretezza. Il D-Max è un mezzo da lavoro e questo non deve essere mai dimenticato. Troviamo comunque una strumentazione semi digitale (schermo da 7 pollici con alcuni indicatori analogici) e un semplice sistema infotainment centrale che comunque permette di accedere a funzioni come Android Auto (wireless) che funziona molto bene dato che l'abbiamo provato lungo tutto il test drive.

Praticità prima di tutto e infatti le funzionalità della vettura si gestiscono attraverso pulsanti fisici. Tutto è nel posto giusto per essere utilizzato con facilità. Non mancano diversi e comodi vani portaoggetti in tutto l'abitacolo e anche al posteriore (nella Crew da noi provata) sono presenti le bocchette del climatizzatore oltre a una presa USB-C buona per ricaricare il proprio smartphone e che troviamo ovviamente anche davanti.

Isuzu D-Max 2.2, percorso off-road

Per gestire le 4 ruote motrici e le ridotte è presente in basso sulla console centrale un comodo rotore, mentre sul tunnel centrale troviamo una serie di pulsati come quelli per il blocco del differenziale e della discesa controllata. C'è poi anche il pulsantino della nuova modalità ''Rough Terrain Mode System'' che gestisce la risposta di motore e freno agendo sulla trazione nelle situazioni difficili, a seconda di dove si trova la manopola delle 4 ruote motrici.

Come accennato, la più grande novità è il motore di 2,2 litri, molto di più che una semplice rivisitazione della precedente unità diesel di 1,9 litri. L'obiettivo era quello di migliorare l'erogazione per portare vantaggi nell'utilizzo reale dove davvero conta e cioè quando si devono trasportare carichi pesanti o trainare rimorchi. Il risultato è un motore da 164 CV con 400 Nm di coppia. La potenza non è aumentata ma la precedente unità poteva contare su ''soli'' 360 Nm di coppia. Insomma, un aumento consistente. Ancora più importante, già a 1.000 giri la coppia a disposizione è di 255 Nm, con un miglioramento del 56% rispetto a prima.

Isuzu D-Max 2.2, percorso off-road

Il tutto è abbinato a un nuovo cambio automatico a 8 rapporti (a 6 marce in precedenza), con i primi rapporti che sono stati avvicinati per rendere la guida più fluida e sfruttare la maggiore coppia a disposizione. Per chi cerca una guida più tradizionale, il pickup si può avere anche con un cambio manuale a 6 marce.

Ovviamente per le massima prestazioni in off-road abbiamo un telaio a longheroni, le 4 ruote motrici, le ridotte e il blocco del differenziale posteriore.

Angolo di attacco: 30,5 gradi

Angolo di uscita: 24,2 gradi

Angolo di dosso: 22,9 gradi

Sali a bordo e trovi rapidamente la giusta posizione di guida anche grazie al sedile regolabile elettricamente. Supero i 180 cm di altezza e non ho avuto problemi di spazio. Forse mi aspettavo qualche cm in più sopra la testa ma nessun problema, anche se si è alti, si prendono immediatamente le misure e questo vale anche per la percezione degli ingombri. La visibilità laterale e posteriore è infatti buona e a dare una mano ci pensa la retrocamera e la vista a 360 gradi di cui era dotata il modello della nostra prova.

Plancia semplice e razionale. Oggi qualcuno potrebbe definirla spartana ma ricordiamo che stiamo parlando di un mezzo da lavoro dove la praticità è l'aspetto più importante. Inoltre, ammettiamolo, tornare a disporre dei vecchi tasti fisici al posto del tutto touch delle moderne vetture è piacevole. Meno scenico ma decisamente molto più pratico e alla fine, complice l'utilizzo di Android Auto, c'è tutto quello che serve.

Nella versione Crew, anche dietro si sta bene. Due adulti hanno sempre sufficiente spazio e questo rende il nuovo D-Max estremamente versatile. Insomma, se la versione Single Cab è orientata solo al lavoro, la Crew è più flessibile e va bene anche per il tempo libero, volendo anche per un utilizzo in famiglia.

Isuzu D-Max 2.2, percorso off-road

La prima parte della prova si è svolta sulle normali strade, un trasferimento di quasi 90 km per raggiungere i luoghi dove avremo messo alla prova le capacità off-road del D-Max. Ed è in questo contesto che si capisce che oggi questo pickup non può essere considerato solo un mero strumento di lavoro. Si viaggia bene anche a velocità autostradali (110-130 km/h) e i frusci aerodinamici non sono eccessivi vista la categoria del veicolo. Il livello di insonorizzazione e di comfort sono quindi di buon livello.

C'è un po' di saltellamento del retrotreno sulle asperità delle strade a pickup scarico ma complessivamente si comporta bene anche sul misto grazie a un avantreno preciso. Si apprezza la spinta del motore sin dai bassi regimi. Non velocissimo il cambio, soprattutto quando si affonda il pedale del gas per effettuare un sorpasso.

Ma è quando abbiamo abbandonato le strade asfaltate che il nuovo Isuzu D-Max ha trovato il suo ambiente naturale dimostrando di essere efficacissimo in off-road. Prima abbiamo percorso diversi km all'interno di un percorso tra mulattiere e stradine interne delle colline di Verona, passando tra i bellissimi vitigni e ulivi della zona. Non semplici strade bianche ma vere e proprie stradine dove tra sassi e fango una vettura normale non riuscirebbe a muoversi. Qui, provando le 4x4 e le ridotte, c'è stato un primo assaggio delle potenzialità off-road del pickup giapponese.

Isuzu D-Max 2.2, percorso off-road

Ma è arrivati alla pista realizzata appositamente per mettere alla frusta telaio, motricità e assetto del D-Max che ci siamo davvero divertiti. Accompagnati da un istruttori abbiamo affrontato un percorso davvero impegnativo dove solo i veri fuoristrada sanno destreggiarsi. Il D-Max non ha fatto una piega ed è stato impressionante vedere come sia riuscito ad affrontare pendenze impegnative nel fango, guadi ed ogni possibile ostacolo senza perdere un colpo. Dirò di più. Non si è trattata di una prova rapida. Ogni D-Max ha affrontato questo percorso con tutti i colleghi presenti per oltre 2 ore continuative. Tempo in cui ogni esemplare è stato continuamente sballottato, con il motore che urlava al massimo per affrontare le salite ripidissime. Utilizzo estremo e non sono mancate botte di tutti i tipi. Il risultato? I pickup avrebbero potuto continuare ancora, nessun segno di affaticamento apparente nonostante l'utilizzo estremo, evidenza di un grande lavoro sulla meccanica per realizzare un prodotto davvero resistente e affidabile.

E alla fine, i pickup hanno affrontato un ulteriore trasferimento di circa 90 km a velocità autostradale senza battere ciglio.

Di seguito la scheda tecnica dell'esemplare in prova.

Motore diesel Potenza 164 CV Coppia 400 Nm Cambio Automatico 8 rapporti o manuale a 6 marce Consumi 8,6-9 litri per 100 km Portata utile Quasi 1.000 kg Massima totale a terra 3.100 kg Dimensioni 5.280 mm lunghezza x 1.870 mm larghezza x 1.790 mm altezza, con un passo di 3.125 mm Capacità di traino 3.500 kg Off-road Angolo di attacco: 30,5 gradi

Angolo di uscita: 24,2 gradi

Angolo di dosso: 22,9 gradi Prezzi Da 33.000 euro più IVA

Quanto costa il nuovo Isuzu D-Max 2.2? Oltre alle configurazioni menzionate in precedenza, il pickup è proposto in 4 allestimenti: B-Strong, Evoution, Prestige e Nitro Sport. Si parte da 33.000 euro ma si può arrivare anche a 45.300 euro. Ovviamente, i prezzi sono IVA esclusa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026