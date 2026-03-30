Questo Isuzu D-Max è davvero esagerato: il pickup è pronto a scendere in pista

Questo pickup di Isuzu sembra essere pronto per scendere in pista e farsi largo in una gara di categoria GT3. Ci siamo quasi in realtà perché per quanto sembri un mezzo davvero esagerato, è davvero pensato per la pista in quanto gareggerà nel campionato Isuzu Challenge Thailand, un monomarca ideato direttamente dalla casa automobilistica. La base di partenza è quella del D-Max ma a prima vista non si direbbe, grazie allo speciale body kit aerodinamico e agli aggiornamenti tecnici. Ovviamente non è omologato per un utilizzo su strada e la casa automobilistica ne produrrà una piccola serie per chi intende cimentarsi in pista.

Un vero pickup da corsa

La modifica più importante rispetto alla Isuzu D-Max riguarda l'aerodinamica. Il frontale è stato rivisto e reso molto più elaborato. Ad esempio, troviamo uno splitter regolabile, prese d'aria del paraurti più grandi e un cofano in fibra di carbonio. Di profilo possiamo invece osservare passaruota più larghi che integrano prese d'aria funzionali. Presenti pure cerchi in lega forgiati Lenso con pneumatici specifici per un utilizzo su pista. Al posteriore non possiamo non notare la presenza di un ampio spoiler.

L'intervento ha riguardato anche l'abitacolo. Trattandosi di un modello pensato per la pista la praticità lascia il posto alla funzionalità. Il superfluo è stato eliminato per ridurre il peso e ovviamente non manca un rollbar di sicurezza omologato FIA. C'è un singolo sedile da corsa e un volante riprogettato, mentre l'infotainment è stato rivisto per mostrare i dati della telemetria. Ovviamente, c'è stato un intervento pure sul motore. Sotto al cofano si cela una versione pesantemente modificata del turbodiesel Ddi MaxForce da 2,2 litri del modello originale. Grazie al lavoro sul turbocompressore, la potenza sale a 285 CV. Si tratta di un incremento di oltre 120 CV rispetto all'unità standard.

La potenza viene trasmessa esclusivamente alle ruote posteriori tramite il cambio manuale di serie, abbinato a una frizione BK, più adatta a un utilizzo intenso e ripetuto in pista. Rivisto pure il setup di telaio e assetto. Al riguardo troviamo sospensioni Penske, con ammortizzatori regolabili progettati per un uso ottimale in pista. Inoltre, il telaio a longheroni è stato irrobustito, mentre l'impianto frenante è stato potenziato.

Produzione limitata

Complessivamente ne saranno costruiti 15 esemplari a un prezzo equivalente di 46.200 dollari, molto competitivo pensando solamente ai costi di sviluppo. La realtà è che Isuzu vuole stimolare la partecipazioni al nuovo campionato che prevede tre eventi tra giugno, agosto e ottobre.

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