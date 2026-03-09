Junior sbarca in America? In un certo senso, sì

L’America chiama, ma... non tutta. Perché è vero che Alfa Romeo Junior attraversa l'Atlantico. Ma non fa rotta esattamente sugli Stati Uniti.

Il debutto nordamericano del baby SUV del Biscione avviene infatti in Messico, dove a marzo 2026 sono già aperte le prenotazioni per la versione ibrida (e solo l'ibrida). In copertina è un fotomontaggio, sotto invece è il sito web Alfa Romeo locale.

Junior alla conquista delle Americhe (foto: Alfa Romeo Messico)

Differenze con la nostra Junior? Sembra di no. L'edizione messicana traduce in spagnolo la stessa identica ricetta già vista in Europa: motore 1.2 turbo tre cilindri, abbinato a sistema mild hybrid a 48 volt, per una potenza complessiva di 145 CV. Il tutto collegato a un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti e trazione anteriore.

La domanda, però, sorge spontanea: perché gli Stati Uniti no? Le ragioni ufficiali non sono state chiarite, ma è probabile che Alfa, che in USA vende Giulia, Stelvio e Tonale, abbia calcolato i costi e i benefici e abbia concluso che posti come New York, Los Angeles, Miami e così via, è meglio non frequentarli. E qualcuno, in quegli stessi posti, di sicuro ci è rimasto male.

Alfa Romeo Junior in Messico ma non negli USA

Per ora quindi il più piccolo SUV Alfa Romeo resta appena oltre il confine: abbastanza vicino agli USA da poterli quasi vedere, ma non così vicino da acquistare la cittadinanza. Si consola con il passaporto giapponese.

Se tuttavia l'esperienza messicana funzionerà, chissà che Junior non trovi prima o poi il coraggio di varcare la frontiera.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/03/2026