Un Caterpillar di pickup. Non ci siamo capiti: ecco CAT Truck. In video

Dal movimento terra al movimento umani? In realtà il truck Caterpillar è un Ford Super Duty dipinto di giallo. Ma con drone e AI

Proprio lei, Caterpillar, per gli amici CAT, quella che ti scava le fondamenta di casa con i suoi bestioni gialli.

Beh, Caterpillar ora vuole piazzarsi nel tuo vialetto in pianta stabile, non solo fintanto che il cantiere è aperto. Non con una ruspa: con un pickup heavy-duty.

CAT Truck, un Caterpillar come prima auto (YouTube/@Caterpillar)

Si chiama CAT Truck, è un concept svelato al ConExpo-Con/AGG di Las Vegas e sì, è giallo come un semaforo che urla ''attento che spacco tutto''. Con logo CAT sparato enorme ad altezza uomo.

Ottimo per minacciare i vicini di casa (YouTube/@Caterpillar)

Ma andiamo al sodo: sotto la pelle, in realtà è un Ford Super Duty con bodykit da bullo di strada, motore Diesel Power Stroke da 6,7 litri (forse) e capacità di traino che Ford ha già rodato da anni.

Se il progetto di partenza lo ha acquistato chiavi in mano, CAT ci mette in ogni caso del suo per trasformare il pickup in una torre di controllo da film di spionaggio: stazione di lancio droni per sorvegliare il cantiere, telecamere che fiutano operai troppo vicini alle macchine (tipo ''ehi, non farti schiacciare, pivello'') e un sistema Driver Safety che monitora la stanchezza del guidatore. On-board e su tutto il sito.

Pickup con eliporto incorporato (YouTube/@Caterpillar)

C'è pure uno schermo extra con l'AI di casa CAT, Vision Link Productivity, per coordinare il caos come un regista di Hollywood. Risultato? Il tuo pickup diventa un hub aeroportuale su ruote, dove lanci droni invece di bagagli.

''Hey CAT, portami in cava'' (YouTube/@Caterpillar)

Prezzi? Negli USA (dove probabilmente trascorrerà il resto della sua vita) si parla di 59.000 - 69.000 dollari, fino a 89.000 dollari per una eventuale versione V8. Roba da Super Duty tunizzato, insomma.

Produzione? Ancora un mistero, ma se arriva, sarà giallo e cattivo quanto basta per far invidia all'F-250.

Quando esce CAT Truck? Boh (YouTube/@Caterpillar)

Dissacrando un pelo: forse Caterpillar sogna di essere il Tesla dei pickup da lavoro, ma in fondo è solo un Ford con gadget da cantiere.

Funzionerà? Per i contractor sì, che si sentiranno Luke Skywalker con il drone. Per noi comuni mortali, è un ''perché non prendo un Ford e ci spruzzo vernice gialla da solo?''.

Pubblicato da Redazione, 04/03/2026