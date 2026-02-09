Questo spot di un marchio USA tocca vette altissime (ma è AI?)

Dopo Jeep, anche Chevy salta il Super Bowl. E si arrampica sulla Castleton Tower. Per davvero? (Non sarebbe nemmeno la prima volta)

D'accordo che è una vetrina davanti alla quale passeggiano in media cento milioni di persone, tuttavia un affitto da 20 milioni di dollari al minuto (10 milioni per 30 secondi) è visto come un filino troppo caro anche da Chevrolet, un'altra che al Super Bowl 2026 ha dato buca, proprio come ha fatto Jeep (ma a differenza di Toyota, che invece ha timbrato il cartellino).

Il marchio del Cravattino Dorato è invece sponsor ufficiale di America250, la rassegna di eventi connessi al semi cinquecentenario degli Stati Uniti (1976-2026). Vai con un bel po' di spot che celebrino i valori del brand e il suo legame con la cultura Stars & Stripes.

Chevrolet salta il Super Bowl e scappa.... Into the Wild

Nel corso dell'anno, Chevrolet rilancerà diverse campagne pubblicitarie iconiche e proporrà veicoli in edizione speciale. Si parte col remake di una vecchia pubblicità... acrobatica. Lo spot è questo. Indovinello: finzione o realtà? Sotto, la dura verità.

Nel video, si assiste alla stella nascente della musica country Brooke Lee mentre si esibisce in una moderna interpretazione del brano ''See the USA in Your Chevrolet''. Lo fa appollaiata sul cassone di uno Chevrolet Silverado ZR2, parcheggiato in una piazzola un po' scomoda. E ti chiedi come diavolo sia mai stato possibile...

Brooke Lee schitarra a 430 metri di altezza. Realtà o finzione?

Quindi sospetti che sia una ricostruzione con l'AI, vista la moda, giusto? E invece è tutto maledettamente vero. Come diavolo è stato possibile? Così (dài, che ci eri arrivato anche da solo).

Chevrolet Silverado ''paracadutata'' su Castleton Tower per davvero

E pensare che non è la prima volta, è già la terza volta, che Chevrolet arrampica un suo modello in cima alla Castleton Tower, nello Utah. Già nel 1964 e nel 1973, una Chevrolet Impala venne gentilmente accompagnata sul cucuzzolo della pittoresca roccia alta 430 metri, a simboleggiare l'ambizione Chevrolet di raggiungere traguardi altissimi (lo spot vintage lo abbiamo recuperato dall'archivio Osborn Tramain).

''Chevy è indissolubilmente legata al tessuto culturale americano'', afferma Steve Majoros, Chief Marketing Officer del marchio di General Motors. ''Mentre i Costruttori competono per celebrare il 250° anniversario del nostro Paese, sono pochi coloro che possono abbracciare, rivendicare e onorare in modo autentico le pietre miliari storiche dell'America in un modo moderno e stimolante. Chevy è uno di questi pochi''.

Ogni riferimento a Jeep dev'essere puramente casuale...

Chevrolet vola altissimo

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2026