L’AMERICANA SI RINNOVA L’edizione 2020 della muscle car americana Chevrolet Camaro è già sbarcata sul nostro mercato per rinnovare la sfida all’altro mito a stelle e strisce, la Ford Mustang, e deliziare il palato di tutti gli entusiasti delle... palestrate d’oltreoceano. Le modifiche al design regalano alla Camaro forme più aggressive e ricercate. Per esempio, il tetto ha una scanalatura centrale e la coda è dotata di spoiler. I fari posteriori a LED ricordano i modelli del passato. Gli inediti cerchi in lega da 20”, specialmente quelli a cinque razze di colore nero Carbon, conferiscono un impatto ancor più sportivo alla GT americana.

TELAIO LEGGERO E MOTORE V8 L’autotelaio è stato alleggerito di ben 90 kg rispetto alla generazione precedente e la rigidità è stata aumentata del 28%, a tutto vantaggio della sportività e di una dinamica di guida più precisa e piacevole. Per adesso, l’unico motore disponibile è il V8 6,2 capace di erogare 455 CV, accoppiato a un cambio automatico a 10 rapporti. Si tratta, ovviamente, di un aspirato dall’inconfondibile sound, che regala alla Camaro prestazioni davvero entusiasmanti: la velocità massima è di 290 km/h e per scattare da 0 a 100 km/h sono sufficienti appena 4,5 secondi grazie all’intervento del launch control. Il 6,2 litri può essere disponibile anche in configurazione depotenziata a 250 CV, la maniera più “indolore” per evitare le forche caudine del superbollo, ma nella seconda parte del 2020 la sportiva americana sarà disponibile anche con il 4 cilindri turbo 2.0. Una seconda soluzione, vista come fumo negli occhi dai puristi, per evitare il salasso della tassa di possesso (e ridurre un po' i consumi).

ALLESTIMENTO FULL OPTIONAL Come di consueto, le Chevrolet Camaro 2SS sono importate in un allestimento piuttosto completo, che prevede di serie le sospensioni a controllo elettronico Magnetic Ride Control, i fari a LED, i sedili climatizzati rivestiti in pelle, (optional quelli sportivi Recaro), l’head-up display, il navigatore satellitare, il climatizzatore automatico bi-zona, le luci ambientali multicolore e la telecamera posteriore di parcheggio. Non mancano un sofisticato impianto audio BOSE, il sistema infotainment Chevrolet 3 Plus System, con Apple CarPlay e Android Auto e touchscreen da 8”. A livello di assistenza per la guida, la nuova Camaro dispone di alcuni sistemi come il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di abbandono involontario della corsia e quello che avvisa se la distanza dall’auto che precede è insufficiente.

QUATTRO MODALITÀ DI GUIDA Per esaltare la dinamica della Camaro, gli americani non le hanno fatto mancare neanche il dispositivo di modifica del setup. Ci sono quattro modalità: Tour, Sport, Track, Snow&Ice. Quindi, dalla più stradale e confortevole per la guida di tutti i giorni, alla racing per esaltare le prestazioni di motore e telaio, magari in pista. La Camaro model year 2020 è importata e distribuita ufficialmente dal Gruppo Cavauto nelle versioni Coupé e Cabriolet 2SS con prezzi a partire rispettivamente da 60.950 e 69.780 euro.