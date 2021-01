UN ANNO SENZA KOBE... Proprio in questi giorni ricorre il primo anniversario della scomparsa del cestista Kobe Bryant. La stella NBA perse infatti la vita insieme alla figlia Gianna proprio il 26 gennaio di un anno fa, nel tragico schianto del suo elicottero sulle colline di Los Angeles. Fra le auto più iconiche passate dal garage di Bryant è senza dubbio questa Chevrolet Impala Lowrider del 1963, una coupé decappottabile dal look davvero mozzafiato. E che ora cambierà proprietario: fino al 31 gennaio, la casa d'aste Goldin Auctions riceve offerte.

CHEVY DA COLLEZIONE Stiamo parlando di un vero pezzo da museo in quanto, nonostante le decine di primavere alle spalle, l’auto è ancora in ottime condizioni e mantiene inalterato tutto il suo charme vintage. La Chevy fu stata donata a Bryant da sua moglie Vanessa come regalo di Natale nel lontano 2006. Si tratta di una custom car riaccessoriata dalla West Coast Customs (il celebre garage dello show televisivo Pimp My Ride).

SFACCIATA L'inedita colorazione della carrozzeria nasce da una miscela speciale di tinte viola e blu, ed è stata realizzata appositamente dalla House of Kolor. Una scelta cromatica perfetta, che esalta lo stile e l'eleganza di questa icona a stelle e strisce. Le ruote a raggi Dayton da 13 pollici a 100 razze completano il tutto, regalando all’Impala Lowrider un look davvero intramontabile. Anche le sellerie interne sono state modificate, con rivestimenti in pelle bianca tempestati da cristalli Swarovski, abbinati a finiture e tappetini a contrasto color blu reale. A bordo c’è anche un impianto audio ad hoc installato nel bagagliaio, mentre il motore è stato ricostruito da cima a fondo con componenti Edelbrock personalizzati. Nel caso dunque foste interessati, l’auto attualmente è all’asta su Goldin Auctions, con un prezzo base di 160.000 dollari e ancora quattro giorni utili per potersela mettere in garage...