Il mitico furgone

Pensando all'A-Team, la mitica serie televisiva (anche se ai tempi si diceva telefilm) degli anni Ottanta, una delle prime cose che vengono in mente è sicuramente il furgone della squadra (oltre all'iconico Mr. T). Se siete fan delle loro avventure, ma fan per davvero, Worldwide Auctioneers vi offre una possibilità irripetibile: uno dei sei furgoni ufficiali che gli Universal Studios avevano approntato nel 1979 per la promozione della serie è ora in vendita all'asta.

PROPRIO LUI Se un furgone GMC Savana Cargo non è esattamente uno dei mezzi di trasporto più ricercati del mondo, questo ha sicuramente qualche freccia al suo arco per ribaltare la situazione: il mitragliatore posteriore, un fucile d'assalto e un paio di altre armi a disposizione. Ovviamente finte. Oltre a questi simpatici dettagli e al colore, a completare la metamorfosi del mezzo in un perfetto rappresentante del Team ci pensa anche il sistema radio. Per il resto è un modello del tutto normale, con circa 145mila km segnati sul cruscotto.

L'ASTA BENEFICA L'asta avrà luogo a Scottsdale, nell'Indiana, il 23 gennaio, ma si potrà partecipare anche online, e non c'è un prezzo base. Si tratterebbe anche dell'occasione di fare una buona azione, dal momento che la vendita ha lo scopo di raccogliere fondi per il J. Kruse Education Center, un'associazione benefica che offre supporto nell'orientamento professionale a studenti e veterani. Oltre, ovviamente, a quella di fare proprio un pezzo della cultura pop degli anni Ottanta.