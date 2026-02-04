Lo spot RAV4 al Super Bowl sembra banale. Invece è geniale

Domenica c'è il Super Bowl, ma a noi non interessa tanto il match, a noi interessano gli spot dei marchi auto, spot sui quali i marchi investono milioni. Cosa offre il menù? Beh, butta un occhio allo spot Toyota RAV4. Sorprendente, ma non come credi.

Lo spot Toyota al Super Bowl è... filosofico (YouTube/@Toyota USA)

Mentre l’America si ferma, si abbuffa di ali di pollo fritte e guarda colossi corazzati scontrarsi per un pollice di campo, Toyota decide che è il momento di ricordarci chi comanda nel cortile di casa. Sì, ma...

Niente astronavi, niente testimonial strapagati che recitano versi shakespeariani: solo un nonno, un bimbo che diventa grande e lui, RAV4, il SUV che ha inventato il gioco e che ora, dal palcoscenico più costoso del pianeta, trasmette un messaggio tanto semplice, quanto potente e commovente.

Toyota RAV4 al Super Bowl fa il... falso modesto (YouTube/@Toyota USA)

''Ci sarò sempre e ti porterò ovunque, anche se probabilmente la tua massima avventura settimanale sarà il parcheggio sotterraneo del supermercato il sabato mattina''.

Ma è proprio qui che sta il genio: farci sentire degli eroi attraverso le epoche, anche mentre trasportiamo tre sacchi di terriccio per i gerani. O accompagniamo l'anziano papà a una visita.

Un promemoria brutale e poetico che, mentre il mondo cambia, il Re dei SUV è ancora lì, pronto a portarti in cima alla montagna o, più realisticamente, all'Esselunga.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/02/2026