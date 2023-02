Finisce Sanremo, arriva il Super Bowl: i migliori spot auto da rivedere

Si è giocata anche quest’anno la finale del campionato NFL con la 57esima edizione del Super Bowl, che ha visto la vittoria dei Kansas City Chiefs contro i Philadelphia Eagles per 38 a 35. Più che evento sportivo in sé, però, il Super Bowl è spettacolo allo stato puro, che culmina con lo show di metà partita (durante il quale quest’anno Rihanna ha annunciato la sua seconda gravidanza). E ovviamente pubblicità, con spot ad altissimo budget piene di effetti speciali, e che spesso coinvolgono star del cinema e della televisione. Un investimento promozionale considerato tra i più redditizi di sempre: pensate che mandare in onda uno spot di trenta secondi costa più di sette milioni di dollari!

TUTTI GLI SPOT SUPER BOWL 2023

General Motors e Netflix Will Ferrell ci ricorda che GM sta passando all’elettrico, e per questo attraversa a bordo di alcuni suoi veicoli a batteria i più celebri set di Netflix, da Stranger Things a Bridgerton, passando per Squid Game e Army Of The Dead. Le auto coinvolte sono le versioni EV di Hummer, GMC Sierra, Chevrolet Blazer, Chevrolet Silverado e Cadillac Lyriq. Spot meraviglioso.

Kia e Binky Dad Cosa succede quando una famiglia in vacanza dimentica il ciuccio preferito del piccolo? L’occasione perfetta per mostrare le doti della nuova Kia Telluride elettrica. Ben fatto, ma decisamente pigro, nonostante il tema musicale di Rocky di Bill Conti.

Jeep, doppio spot Per promuovere i suoi modelli elettrificati, Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, Jeep ha presentato due video: il primo mostra le auto alle prese con un parcheggio nella neve, ed è un teaser per quello che è stato effettivamente trasmesso prima dello show di metà partita. Il secondo video vede protagonisti Marcia Griffiths, Amber Lee, Jamila Falak e Moyann, con il remix Electric Boogie prodotto da Shaggy, in cui gli animali della savana ballano al ritmo della canzone. Simpatico, ma lo sforzo creativo è poca roba.

RAM e il problema maschile Girato come una pubblicità di un farmaco (tanto di moda negli Stati Uniti), lo spot affronta il problema dell’ansia da ricarica delle auto elettriche giocando sui doppi sensi con l’eiaculazione precoce. Divertente, forse più da meme che non da spot per il Super Bowl, ma tant’è, eccolo qui.

I TRAILER DEI FILM

E poi ci sono i film, con i tanti trailer trasmessi durante il Super Bowl. Il più atteso era sicuramente quello di Fast X, l’ultimo capitolo della saga di Dominic Toretto e famiglia, e ne abbiamo già parlato in lungo e in largo un paio di giorni fa. DC ha invece presentato il nuovo trailer per il film di The Flash, che introduce il multiverso nel mondo di Superman, ma soprattutto ci porta l’inaspettato ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, insieme alla sua bellissima e indimenticata Batmobile, quella del 1989! E per finire, c’è il trailer di Transformers: Rise of the Beasts, tutto incentrato sulla Porsche 911 Carrera RS 3.8 (964) in versione Autobot Mirage.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/02/2023