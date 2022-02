Il Super Bowl è finito, lunga vita al Super Bowl: riguarda tutti gli spot

Da anni, ormai, il principale interesse per il Super Bowl ruota attorno alla gargantuesca macchina da spettacolo (e da soldi) che si porta appresso: spot, show di metà partita... La finalissima NFL è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, non solo negli Stati Uniti, ed è - comprensibilmente - il momento in cui le case sparano le loro cartucce più grosse, con gli spot più ricchi e gli attori più famosi. Per dovere di cronaca, la 56ª edizione del Super Bowl è stata vinta dai favoriti Los Angeles Rams, che hanno battuto per 23 a 20 i Cincinnati Bengals in un match in bilico fino agli ultimi minuti.

TUTTI GLI SPOT SUPER BOWL 2022

Top Gun: Maverick x Porsche - Charlie (Kelly McGillis) guidava una Porsche 356 Speedster nel primo Top Gun. Nel nuovo film che vede protagonista il pilota Maverick (Tom Cruise), la casa di Stoccarda sarà presente con i suoi modelli di punta, naturalmente elettrici.

History of Evolution | Hyundai Ioniq 5 - Un viaggio attraverso i secoli per Jason Bateman (Ozark), dalla preistoria all’ultima auto elettrica di Hyundai, la Ioniq 5 (qui la nostra prova video).

Toyota: Brothers Extended Cut | Start Your Impossible - La casa giapponese non si concentra sulle auto, ma preferisce raccontare la storia dei fratelli McKeever, atleti paralimpici: Toyota è anche sponsor dei giochi invernali attualmente in svolgimento a Pechino.

Zeus & Hera | BMW - Zeus è il nuovo film con Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek, e BMW gioca a immaginare il re dell’Olimpo in pensione, impegnato a lanciare fulmini per ricaricare elettrodomestici, fin quando sua moglie non gli porta a casa il SUV elettrico BMW iX (qui il nostro primo contatto).

No Compromises | Polestar - Spot minimal per la nuova auto elettrica di Polestar, controllata di Volvo (di proprietà del gruppo Geely), che fa il verso a Tesla, Greta Thunberg e all’ondata di greenwashing che ha travolto molte case costruttrici.

Chevy Silverado – New Generation (The Sopranos) | Chevrolet​ - Lo spot più riuscito del Super Bowl, la “cover” della sigla dei Sopranos, rifatta inquadratura per inquadratura, con i fratelli Meadow (Jamie-Lynn Sigler) e A.J. Soprano (Robert Iler) che si incontrano nuovamente dopo quasi quindici anni di assenza dagli schermi. A dirigere lo spot David Chase, lo showrunner della serie: nella sigla originale era Tony Soprano (James Gandolfini) a guidare la sua Chevrolet Suburban da Manhattan al New Jersey con la canzone “Woke Up This Morning” degli Alabama 3 in sottofondo.

Toyota Tundra - dopo lo spot emotional sulle Olimpiadi, la casa giapponese presenta il nuovo pick-up Tundra, e lo fa mettendoci al volante un cast di “Jones” (Tommy Lee, Rashida, Leslie e Tom, che canta anche “It’s not unusual” in sottofondo)

Robo Dog | The All-Electric Kia EV6 - Dopo Hyundai Ioniq 5 tocca alla “cugina” EV6 di Kia, che punta invece sul fattore “tenerezza”, con un dolcissimo cane robot sulle note di Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

Dr. EV-il | General Motors - Un altro gradito ritorno, quello del Dottor Evil di Austin Powers, che ha conquistato General Motors, e che si prepara - di nuovo - a conquistare tutto il mondo.

Nissan Z Thrill Driver - Cast all-star per la nuova sportiva giapponese: al volante - più o meno - si alternano infatti Eugene Levy, Brie Larson, Danai Gurira e Dave Bautista.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/02/2022