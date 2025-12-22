Una Chevrolet Camaro, ma da fairway: la muscle car si è data al golf

Quando la passione per la Chevrolet Camaro incontra il green, il risultato non può che essere curioso.

La Chevy Camaro per muoversi fra le buche

Questa golf cart del 2017, realizzata dagli specialisti di Caddyshack Golf Cars su base EZ-GO (guarda la homepage di Caddyshack Golf Cars), prende in prestito il design della Camaro di sesta generazione e lo interpreta in formato da circolo golfistico. Il messaggio è chiaro: qui le Chevy non sono solo parcheggiate nel garage di casa.

Chevrolet Camaro by Caddysharck Golf Cars: la muscle car americana diventa una golf cart

Una replica in miniatura

A prima vista, l’effetto è sorprendente. Il corpo vettura è rifinito in colore Nightfall Gray e utilizza elementi in fibra di vetro stampati su misura per riprodurre muso e coda della Camaro originale.

Non mancano gli stemmi del 50° anniversario, dettagli neri e grigi e accenti arancioni che richiamano il mondo delle muscle car, il tutto adattato alle proporzioni di una golf cart.

Chevrolet Camaro by Caddysharck Golf Cars: il frontale è quello iconico della supercar ''yankee''

Sottopelle resta una golf cart elettrica

Sotto la carrozzeria, però, resta una EZ-GO a tutti gli effetti. L’alimentazione è affidata a un pacco batterie da 48 volt, recentemente sostituito, che alimenta un motore elettrico a corrente alternata collegato alle ruote posteriori. Le prestazioni sono quelle tipiche di una golf cart: rilassate, silenziose e perfette per muoversi tra una buca e l’altra, senza alcuna ambizione stradale.

Dal punto di vista tecnico, questa Chevrolet in miniatura offre qualcosa in più rispetto alla media dei golf cart (guarda un'altra originale golf cart). Le sospensioni anteriori a ruote indipendenti, il differenziale autobloccante e i cerchi da 14 pollici promettono una marcia più fluida sui percorsi del club. Interessante anche il piccolo “frunk” anteriore elettrico, utile come vano portaoggetti extra.

Chevrolet Camaro by Caddysharck Golf Cars: l'abitacolo a due posti della golf cart usata

Una golf cart di lusso

L’abitacolo segue il tema “Camaro da country club”. Sedili in pelle e tessuto con inserti arancioni, cielo rivestito in materiale scamosciato e uno specchietto retrovisore a cinque pannelli pensato per migliorare la visibilità sul campo. Non mancano accessori pratici come portabicchieri, portapalline, parabrezza ripiegabile e supporto posteriore per le sacche da golf.

Chevrolet Camaro by Caddysharck Golf Cars: venduta per circa 6.500 dollari (5.640 euro)

Usato a prezzo di saldo

Venduta di recente all’asta di Cars & Bids (qui il link alla pagina di Cars & Bids) per 6.565 dollari (circa 5.600 euro), circa il 60% in meno rispetto al prezzo di listino originale di 16.090 dollari (circa 13.700 euro), questa golf cart Camaro resta un oggetto fuori dal comune. Non perfetta, con segni d’uso coerenti con l’età come abrasioni sui cerchi e usura su finiture interne e sedile del conducente, ma capace di attirare più sguardi di qualsiasi cart anonima, voi cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/12/2025