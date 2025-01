Flintmobile elettrica: in vendita il golf cart ispirato ai Flintstones

Replica elettrica della Flintmobile, l'auto dei Flintstones, è in vendita all'asta su Bring-A-Trailer. Ecco come aggiudicarsela

La Flintmobile elettrica è una replica del celebre veicolo della serie animata The Flintstones (Gli Antenati, in Italia). Derivata da un golf cart - i veicoli elettrici con cui i giocatori si spostano sui campi da golf - non può circolare su strada, ma è un mezzo perfetto per attirare l’attenzione sui green e aree private.

Flintmobile, vista laterale

Il design rievoca l’età della pietra

Questo veicolo, che imita l'auto di Fred Flintstone, presenta:

Carrozzeria in fibra di vetro modellata per replicare elementi in legno e pietra.

modellata per replicare elementi in legno e pietra. Tettuccio in tela : con uno strappo ben studiato per creare un lunotto dell'età della pietra.

: con uno strappo ben studiato per creare un lunotto dell'età della pietra. Targa finta “YABADO”, omaggio al celebre grido di Fred Flintstone.

La Flintmobile è equipaggiata con un motore elettrico e una batteria ricaricabile, con illuminazione anteriore e posteriore per una completa funzionalità.

Flintmobile, le luci

Specifiche della Flintmobile

Caratteristiche Principali

Due file di sedili: una fila anteriore e una posteriore, entrambe con panchine.

una fila anteriore e una posteriore, entrambe con panchine. Sterzo in finto legno e rulli decorativi in pietra (non funzionanti).

e rulli decorativi in pietra (non funzionanti). Ruote pneumatiche nascoste , con gonne laterali nere che celano il telaio sottostante.

, con gonne laterali nere che celano il telaio sottostante. Trazione elettrica: motore silenzioso e pedaliera semplificata a due pedali.

Una storia tra animazione e cinema

Origini della Flintmobile

La Flintmobile è uno dei simboli più riconoscibili della serie animata The Flintstones, rappresentata come il veicolo preistorico per eccellenza.

Nella versione animata, è spinta dai piedi degli occupanti, attraverso il pavimento aperto.

Nei film live-action, come quello del 1994, sono stati introdotti design più complessi con una maggiore lunghezza del passo e due ''montanti'' a sostenere il tetto (che invece nell'originale era retto da un unico montante dietro lo schienale posteriore).

Repliche Reali

Negli anni, la Flintmobile è stata ricreata in diverse varianti. Il modello in vendita oggi offre un design che richiama in modo inconfondibile sia la serie animata sia le sue trasposizioni cinematografiche.

Dove trovare la Flintmobile

Questa Flintmobile elettrica è attualmente in vendita online su Bring a Trailer e si trova a Pompano Beach, Florida, USA.

La vendita è senza riserva (nel momento in cui scriviamo, le puntate arrivano a 12.750 dollari, ossia 12.262 euro).

Include un motore elettrico, batterie ricaricabili e tutte le dotazioni necessarie.

Non include spedizione, tasse, dazi o altri oneri associati alla spedizione o alla consegna.

Per ulteriori dettagli, visita la pagina dell'asta online sulla Flintmobile. E se vuoi fare un'offerta, sbrigati: l'asta termina mercoledì, 22 gennaio 2025 alle 19:28.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/01/2025