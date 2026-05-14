BAW 212: il pickup cinese sbarca in Europa e si ispira ai grandi classici

Il nuovo BAW 212 debutta sul mercato europeo grazie a Indimo Automotive, importatore tedesco che punta su un modello pensato sia per il lavoro sia per l’avventura (guarda la homepage di Indimo Automotive).
Pick-up cinese ispirato ai grandi classici
Il nuovo pickup prodotto in Cina richiama chiaramente alcune icone del fuoristrada (guarda un altro pick-up cinese). Le linee laterali ricordano il Land Rover Defender di vecchia generazione, mentre il frontale strizza l’occhio al leggendario Toyota Land Cruiser FJ40. Non è originale, ma troviamo spunti interessanti come i fari a LED circolari e i cerchi in lega leggera da 18''.
BAW 212: il pick-up cinese debutta in Germania grazie all'importatore Indimo Automotive
Dimensioni generose e abitacolo hi-tech
Pensato come veicolo da lavoro e tempo libero, il fuoristrada misura 5,47 metri di lunghezza, 1,95 metri di larghezza e 1,97 metri di altezza. Le dimensioni importanti permettono di ospitare un cassone lungo oltre 1,5 metri con accesso facilitato grazie aslla comda scaletta estraibile.
All’interno, l’abitacolo propone uno stile moderno con volante “sportivo” a tre razze, sistema audio a 8 altoparlanti e una plancia che ospita la strumentazione digitale da 10,25 pollici e il sistema di infotainment da 12,3 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.
BAW 212: l'abitacolo del pick-up asiatico moderno e ispirato a modelli europei
Tra le principali dotazioni troviamo:
- sedili anteriori riscaldati e ventilati
- climatizzatore automatico bizona
- telecamere a 360°
- caricatore wireless per smartphone.
BAW 212: cassone lungo circa 1,5 metri e comodo predellino per l'accesso
Motore diesel e ottime capacità off-road
Sotto il cofano lavora un motoreturbodiesel 2.3 litri abbinato a cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale con differenziali bloccabili. La potenza raggiunge 190 CV con 500 Nm di coppia, mentre la struttura a telaio e gli assi rigidi confermano la vocazione estrema del mezzo.
Il BAW 212 offre inoltre numerose modalità di guida dedicate all’off-road, tra cui Neve, Sabbia, Roccia, Fango e Guado, pensate per affrontare terreni difficili in ogni situazione.
BAW 212: motore turbodiesel da 190 CV e prezzo inferiore a 42.000 euro
Prezzo e arrivo sul mercato
Il nuovo fuoristrada cinese è già disponibile in Germania con un prezzo di partenza fissato a 41.995 euro, cioè meno di rivali come Ford Ranger o Toyota Hilux. Resta da capire quando e se verrà importato anche in Italia attraverso una rete di distribuzione ufficiale o parallela. Una proposta che punta a conquistare gli appassionati di off-road alla ricerca di un pickup robusto, ben equipaggiato e dal look iconico.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.