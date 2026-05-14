BAW 212: il pickup cinese sbarca in Europa e si ispira ai grandi classici

Un 4x4 asiatico che debutta con look ispirato a Land Rover Defender e Toyota Land Cruiser, con dotazioni complete per lavoro e tempo libero

Il nuovo BAW 212 debutta sul mercato europeo grazie a Indimo Automotive, importatore tedesco che punta su un modello pensato sia per il lavoro sia per l’avventura (guarda la homepage di Indimo Automotive).

Pick-up cinese ispirato ai grandi classici

Il nuovo pickup prodotto in Cina richiama chiaramente alcune icone del fuoristrada (guarda un altro pick-up cinese). Le linee laterali ricordano il Land Rover Defender di vecchia generazione, mentre il frontale strizza l’occhio al leggendario Toyota Land Cruiser FJ40. Non è originale, ma troviamo spunti interessanti come i fari a LED circolari e i cerchi in lega leggera da 18''.

BAW 212: il pick-up cinese debutta in Germania grazie all'importatore Indimo Automotive

Dimensioni generose e abitacolo hi-tech

Pensato come veicolo da lavoro e tempo libero, il fuoristrada misura 5,47 metri di lunghezza, 1,95 metri di larghezza e 1,97 metri di altezza. Le dimensioni importanti permettono di ospitare un cassone lungo oltre 1,5 metri con accesso facilitato grazie aslla comda scaletta estraibile.

All’interno, l’abitacolo propone uno stile moderno con volante “sportivo” a tre razze, sistema audio a 8 altoparlanti e una plancia che ospita la strumentazione digitale da 10,25 pollici e il sistema di infotainment da 12,3 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

BAW 212: l'abitacolo del pick-up asiatico moderno e ispirato a modelli europei

Tra le principali dotazioni troviamo:

sedili anteriori riscaldati e ventilati

climatizzatore automatico bizona

telecamere a 360°

caricatore wireless per smartphone.

BAW 212: cassone lungo circa 1,5 metri e comodo predellino per l'accesso

Motore diesel e ottime capacità off-road

Sotto il cofano lavora un motoreturbodiesel 2.3 litri abbinato a cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale con differenziali bloccabili. La potenza raggiunge 190 CV con 500 Nm di coppia, mentre la struttura a telaio e gli assi rigidi confermano la vocazione estrema del mezzo.

Il BAW 212 offre inoltre numerose modalità di guida dedicate all’off-road, tra cui Neve, Sabbia, Roccia, Fango e Guado, pensate per affrontare terreni difficili in ogni situazione.

BAW 212: motore turbodiesel da 190 CV e prezzo inferiore a 42.000 euro

Prezzo e arrivo sul mercato

Il nuovo fuoristrada cinese è già disponibile in Germania con un prezzo di partenza fissato a 41.995 euro, cioè meno di rivali come Ford Ranger o Toyota Hilux. Resta da capire quando e se verrà importato anche in Italia attraverso una rete di distribuzione ufficiale o parallela. Una proposta che punta a conquistare gli appassionati di off-road alla ricerca di un pickup robusto, ben equipaggiato e dal look iconico.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/05/2026