Ford ha iniziato a sbottonarsi su quello che sarà il suo prossimo colpo: un pick-up elettrico di medie dimensioni con un prezzo d'attacco intorno ai 30.000 dollari (che al cambio attuale fanno circa 25.000 euro).

L'intero processo di sviluppo viene gestito nel nuovo Electric Vehicle Development Center di 23.000 metri quadrati a Long Beach, in California.

Visivamente, il nuovo pick-up elettrico sembrerà un vero truck. Niente esperimenti estetici azzardati come la prima Honda Ridgeline o la Chevrolet Silverado EV; qui la forma segue la funzione e la tradizione, con un cassone orizzontale e una cabina verticale.

La piattaforma UEV: meno pezzi, più spazio

La base di tutto è la piattaforma Universal Electric Vehicle (UEV), realizzata con due grandi fusioni per le sottosezioni anteriore e posteriore (da non chiamare ''megacasting'' alla Tesla maniera) che vengono poi attaccate al pacco batteria e al sottotelaio per formare il telaio marciante.

Sopra questo ''scheletro'' viene calata la carrozzeria. Che secondo quanto riportano le fonti avrà più o meno le dimensioni del Ford Maverick, forse un filo più grandi.

Tuttavia, il muso sarà più corto e spiovente per fendere meglio l'aria, permettendo alla cabina di offrire un volume interno superiore a quello di una Toyota RAV4.

Un dettaglio non da poco: le sponde del cassone sembrano più alte di quelle del Maverick attuale, una scelta che dovrebbe ridurre la resistenza aerodinamica dell'aria che ristagna nel retro.

Ford al lavoro su un pick-up da 25.000 euro: elettrico

Non solo pick-up. Ma come si fa per le riparazioni?

Se mastichi un po' di tecnica, saprai che le grandi fusioni spaventano spesso per la loro fragilità in caso di urto e per i costi di riparazione esorbitanti. Ford però dice di averci pensato: ogni fusione è stata progettata con delle ''linee di taglio'' specifiche.

In caso di incidente a bassa velocità, le sezioni danneggiate possono essere rimosse e sostituite con nuovi pezzi senza dover buttare via l'intero telaio. Secondo gli ingegneri, i tempi di intervento potrebbero essere persino inferiori a quelli di un veicolo convenzionale.

Ma questo nuovo mezzo non è che l'inizio. La piattaforma UEV è flessibile: può ospitare dai modelli del segmento B fino ai furgoni commerciali.

E secondo le fonti, quasi tutti quelli in gestazione sono SUV, tra cui uno a tre file di sedili e uno che sembrava avere le dimensioni di una Escape/Kuga. Insomma, Ford sta preparando un'intera famiglia di elettriche pensate per chi non vuole (o non può) spendere cifre da capogiro. Resta da capire quali di esse arriveranno in Italia.

Fonte: Car and Driver

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/05/2026