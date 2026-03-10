Ford regala un maxi SUV al Papa e no, non è un elettrico

È stata assemblata proprio là, nella fabbrica di Chicago, a due passi da dove il Pontefice è cresciuto. È la speciale Ford Explorer che l'Ovale ha regalato a Papa Leone XIV.

Ma non l'Explorer europeo, quello che è full electric. Qui si parla dell'Explorer full american, motore V6 Hybrid, equipaggiamento Platinum. Anche il V6 va in Paradiso, con buona pace dei piani vaticani di elettrificazione totale.

La Ford Explorer donata a Papa Leone XIV

Consegna top level: Jim Farley, CEO Ford, e consorte l'hanno recapitata di persona il 28 febbraio, con tanto di foto della squadra operaia e benedizioni in cambio.

Sotto il cofano dunque un 3.3 V6 benzina ibrido da urlo (per i parametri papali), abbinato a un automatico a 10 marce, antenna per radio europee e targhe personalizzate ''DA POPE'' e ''LEO XIV''.

Una Ford Explorer molto speciale

Interni: bandierina di Chicago sui sedili in pelle, skyline ''Windy City'' e Basilica di San Pietro sui battitacco e ricami (vedi gallery).

Farley giura: ''Il Santo Padre ha apprezzato i dettagli e si è goduto un giro veloce''. Immaginate Leone XIV al volante, con la mitra che riflette sul cruscotto.

Gemellaggio Chicago - Vaticano

Un omaggio alle radici chicagoane di Pope Prevost, che gemella Motown e San Pietro. Chissà se Sua Santità la userà anche per le udienze.

