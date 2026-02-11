Ford Kuga 2026, cambia lo stile. Sì, ma lo stile... di guida

La novità è invisibile ai tuoi occhi: la assapori solo mentre guidi, anzi non-guidi, in autostrada ma anche in non-autostrada.

La novità 2026 che interessa Ford Kuga si chiama BlueCruise, ne abbiamo già parlato ma torniamo in argomento volentieri, visto che l'Ovale ora diffonde alcune informazioni extra, rispetto a quelle già note.

In sé e per sé, quindi, Kuga MY26 rimane identica a Kuga MY25, design esterno, interni e motorizzazioni comprese.

Ford Kuga 2026: fuori non cambia

Si aggiunge invece all'elenco degli accessori quella funzione che già equipaggia Ford Mustang Mach-E e dietro il cui nome si nasconde in sostanza la tecnologia brevettata Ford di guida semi-autonoma livello 2 SAE (mani libere, occhi sulla strada, o ''hands-off, eyes-on'').

Ford Kuga 2026, debutta il ''BlueCruise''

Ford ne va entusiasta, ripetendo fino alla noia come il BlueCruise sia stato il primo sistema del suo genere a ricevere l'approvazione normativa in Europa, quando debuttò nel 2023.

Noi non l'abbiamo mai provato (non ancora...) e non possiamo giudicarlo. Ma ci siamo avventurati in un confronto a tavolino col Tesla Autopilot. E il BlueCruise ne è uscito bene.

Come funziona il BlueCruise, spiegato facile (o quasi)

L'aggiornamento 2026 di Kuga, si legge nel comunicato, introduce anche specifiche migliorate per il sistema audio B&O Premium, nonché l'opzione Premium Connectivity per ascoltare musica, guardare video e divertirsi tramite numerosi servizi di streaming.

Torniamo a noi: BlueCruise disponibile su Ford Kuga da aprile 2026, su tutte le versioni con cambio automatico, vale a dire su Kuga full hybrid (2.5 FHEV) e Kuga plug-in hybrid (2.5 PHEV), non su Kuga a benzina (1.5 EcoBoost).

BlueCruise su Kuga full hybrid e plug-in

La funzione, che su Mustang costa 1.450 euro, è inclusa nel Driver Assistance Pack, di serie sulle versioni premium ST-Line X e Active X, e disponibile come optional per i modelli Titanium e ST-Line.

In ossequio alle mode, in alternativa all'acquisto una tantum Ford propone anche la formula dell'abbonamento, con scadenze mensili o annuali. Lo fa per venire incontro ''a chi necessita della funzionalità solo in periodi specifici dell'anno, come le vacanze estive o viaggi di lavoro''.

Ford Kuga 2026, gli interni

Costo della sottoscrizione? Su Mustang Mach-E, l'abbonamento a Ford BlueCruise costa 24,99 euro al mese o 280 euro all'anno , con una prova gratuita di 90 giorni inclusa.

Beh, tre mesi di BlueCruise a scrocco fanno gola. Vada per la prova ''a gratis'', poi tireremo le somme e se avrà dato assuefazione...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/02/2026