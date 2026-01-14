Bronco RTR, in arrivo la Macan GTS dei SUV Ford

Cattivo fuori, più sofisticato dentro. Il nuovo Ford Bronco RTR si presenta così: un SUV dall’estetica aggressiva che porta su strada – e soprattutto fuori – soluzioni tecniche finora riservate alle versioni più costose della gamma.

Attenzione però: non è il sostituto del Bronco Raptor, bensì qualcosa di più mirato. Se il Raptor è l’estremo, l’RTR è la versione ad alte prestazioni per chi vuole il massimo senza arrivare agli eccessi. Un po’ come una Porsche Macan GTS, per restare nel mondo dei paragoni.

Nuova Ford Bronco RTR 2027, 3/4 anteriore

La tecnica del Bronco RTR

Di serie Raptor RTR monta pneumatici da 33 pollici, ma chi sceglie il pacchetto Sasquatch può salire a 35 pollici, come sugli altri Bronco.

Ed è proprio qui che l’RTR inizia a fare sul serio: con il Sasquatch arrivano la sospensione HOSS 3.0, ammortizzatori Fox Internal Bypass e tiranti dello sterzo rinforzati.

Un pacchetto tecnico che fino a ieri era esclusiva del Bronco Badlands, e che richiama da vicino lo schema utilizzato sul primo F-150 Raptor.

Non è solo una questione di assetto. Il Bronco RTR introduce anche una gestione anti-lag del turbo, pensata per l’off-road più impegnativo.

Tradotto: il turbo resta sempre in pressione, migliorando la risposta dell’acceleratore quando serve davvero, come nella sabbia profonda o durante una salita tecnica su rocce instabili.

La RTR monta un motore a benzina turbo a quattro cilindri da 2,3 litri. I dati di potenza e coppia non sono ancora stati confermati, ma dovrebbero aggirarsi intorno ai 300 CV e 440 Nm.

A completare il pacchetto c’è anche una ventola di raffreddamento da 1.000 watt, direttamente ereditata dal Bronco Raptor. Un dettaglio che dice molto sull’approccio Ford: meno show, più sostanza.

Nuova Ford Bronco RTR 2027, 3/4 posteriore

Il design di Ford Bronco RTR

Anche l’occhio vuole la sua parte, e l’RTR non delude. La livrea Avalanche Gray è ravvivata da accenti Hyper Lime, presenti sui Trail Sights montati sui parafanghi, sulle grafiche laterali e persino sugli anelli beadlock dei cerchi da 17 pollici.

Inedito anche il comparto luci, con LED dedicati ai lati della griglia, esclusivi di questa versione. Dopo qualche minuto a guardarlo, viene da pensare che sì: funziona davvero.

Ford non ha ancora comunicato un prezzo ufficiale, ma la responsabile del marchio Bronco, Haley Skiko, ha chiarito il posizionamento: “Prestazioni off-road ispirate al Raptor, ma con un prezzo di partenza inferiore al Badlands Sasquatch”.

Facendo due conti, il configuratore Ford USA indica una base di 58.320 dollari per la versione quattro porte. Non pochi, certo, ma decisamente lontani dagli oltre 80 mila dollari del Bronco Raptor, che in concessionaria spesso sfiora - e persino raggiunge - le sei cifre.

Il Ford Bronco RTR sarà ordinabile negli USA a partire da ottobre 2026. E per chi cerca un Bronco più raffinato che estremo, potrebbe essere proprio la versione giusta (guarda qui la nostra sfida in video tra Bronco e Wrangler).

Della versione RTR, per ora, non è stato annunciato l'arrivo in Europa, dove però, secondo alcuni rumor, potrebbe debuttare nel 2027 uno specifico Bronco plug-in hybrid. Se in allestimento RTR o meno, ad oggi, non è dato sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/01/2026