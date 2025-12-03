Un Bronco per l’Europa? Ford lavora al nuovo SUV plug-in hybrid

Il costruttore americano sta pensando a un nuovo sport utility dall’impronta robusta per il mercato europeo: produzione dal 2027, piattaforma C2 e motore ibrido alla spina

La famiglia del SUV Ford Bronco (guarda la prova di Ford Bronco in video) si prepara ad essere allargata con un modello sviluppato specificamente per il mercato europeo. Si tratta di voci non ancora confermate in via ufficiale, ma dalle stanze dei bottoni a Detroit, trapelano informazioni concrete.

Nascerà nel 2027

Il nuovo SUV entrerà in produzione nello stabilimento di Valencia nel 2027, integrando elementi stilistici tipici del Bronco attuale e una motorizzazione ibrida plug-in. La strategia segue un percorso già sperimentato da Ford con la Mustang, la Mustang Mach-E (guarda la prova video di Ford Mustang Mach-E) e l’Explorer EV, modelli americani riproposti con successo in Europa.

Ford Bronco in Europa: nel 2027 dovrebbe debuttare una versione per il mercato del Vecchio Continente

A metà fra Kuga e Puma

Tuttavia, il futuro Bronco europeo non sostituirà la Kuga di terza generazione, introdotta nel 2019 e aggiornata nel 2024. Si posizionerà invece in una fascia leggermente inferiore, occupando lo spazio tra la Kuga stessa e la Puma. Pur non condividendo del tutto le linee dell’attuale Bronco in commercio, il nuovo SUV dovrebbe mantenere il profilo squadrato e alcuni tratti stilistici comuni alla gamma, preservando così l’identità visiva del modello.

Ford Bronco in Europa: gli interni del modello attualmente a listino

Userà una piattaforma costruttiva conosciuta

In passato, si era ipotizzato che questo SUV potesse rappresentare l’erede indiretto della Focus berlina e station wagon, la cui produzione si è conclusa dopo 27 anni. Le ultime indicazioni confermano però che il progetto utilizzerà la piattaforma C2, già impiegata su Focus, Mondeo, Bronco Sport e Kuga.

Tale architettura consente l’integrazione di sistemi di propulsione plug-in hybrid, mentre una versione ibrida tradizionale rimane in agenda, ma senza conferme. Una variante completamente elettrica appare invece improbabile, anche alla luce delle vendite inferiori alle aspettative di Capri ed Explorer elettrici.

Ford Bronco in Europa: il SUV americano è nel suo ambiente naturale in off-road

Concorrenza agguerrita

Infine, è prevedibile che sul Vecchio Continente la concorrenza diretta non arriverà dai marchi premium, ma da SUV compatti e dalle linee robuste come la nuova Jeep Compass (guarda qui nuova Jeep Compass) e la Dacia Bigster (qui, il test di Dacia Bigster).

La configurazione tecnica e il posizionamento suggeriscono quindi un modello pensato per inserirsi nel segmento dei SUV di dimensioni medie, con design muscoloso e geometrico ispirato alla tradizione Bronco ma adattato alle esigenze del mercato europeo (guarda la gamma Ford in Italia). Voi cosa ne pensate dell’arrivo di questo sport utility? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/12/2025