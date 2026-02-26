Strategia Ford: ok i SUV ma si torna alle auto per il rilancio in Europa, parola del CEO Jim Farley

Dopo anni di focus su SUV, crossover e pick-up, Ford (guarda la homepage di Ford Italia) prova a cambiare strategia e mette in agenda un rientro nel segmento delle autovetture tradizionali in Europa.

Ford: nuove autovetture per l’Europa

La scelta segue un periodo di profonda trasformazione che ha portato all’uscita di scena di modelli storici come Fiesta, Mondeo e Focus dal mercato europeo, in linea con quanto avvenuto negli Stati Uniti.

Progetto Ford: per il rilancio in Europa il CEO Farley pensa a nuove automobili come la Focus

Il pensiero del capo Jim Farley

Durante la conference call sui risultati del quarto trimestre 2025, l’amministratore delegato Jim Farley ha confermato il cambio di rotta: “Abbiamo anche dei progetti, dei progetti entusiasmanti per l'Europa, sulle nostre autovetture, ma giocheremo con molta attenzione in segmenti specifici in base ai nostri punti di forza, per assicurarci non solo di costruire un business redditizio nel settore delle autovetture, ma anche di supportare la redditività dei nostri concessionari in modo che possano investire ancora di più nella crescita di Pro”.

Progetto Ford: non solo SUV, ma per l'Europa anche modelli a ruote basse come la Mondeo

Piattaforma AmpR EV e partnership

Tra l’altro, lo avevamo anticipato qualche settimana fa: i nuovi modelli nasceranno anche grazie alla collaborazione con Renault e all’utilizzo della piattaforma AmpR EV, già impiegata per Renault 4 (guarda la prova di Renault 4 E-Tech) e Renault 5. Tra le ipotesi, un’erede elettrica della Fiesta (leggi l’articolo su futura Fiesta elettrica) e un crossover a batteria.

Progetto Ford: in arrivo anche Fiesta elettrica su piattaforma AmpR EV condivisa con Renault

L’anticipazione dalla Germania

Secondo quanto riportato da Ford Authority, (leggi la notizia di Ford Authority) il responsabile tedesco Christoph Herr ha dichiarato che la casa dell’Ovale Blu “investirà in diversi veicoli, alcuni dei quali insieme a partner e anche con diverse forme di propulsione, tra cui veicoli ibridi e completamente elettrici”. L’arrivo dei nuovi modelli è previsto a partire dal 2027. Cosa ne pensate del rientro di Ford in Europa con questi modelli? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/02/2026