Nuova Ford Fiesta in arrivo, ma forse non è quella che aspettavi

La Ford Fiesta è uscita di scena nel 2023 e in molti avevano già archiviato la pratica come definitiva. Fine di un’epoca, stop a una delle utilitarie più amate d’Europa. E invece no: a poco più di due anni dall’addio, il nome Fiesta è pronto a tornare. Ma non come lo ricordavamo.

La svolta arriva a dicembre 2025, quando Ford ufficializza un’alleanza industriale con Renault per la condivisione di una piattaforma elettrica. Un accordo che spalanca le porte al ritorno della Fiesta, questa volta solo elettrica, basata sull’architettura AmpR Small del Gruppo Renault.

Nissan Micra EV

Piattaforma Renault, ma anima Ford (almeno nelle intenzioni)

L’AmpR Small è una base già ben collaudata: la troviamo sotto Renault 5, Renault 4, Alpine A290, Nissan Micra e presto anche sotto la nuova Twingo. Per Ford significa accedere non solo alla piattaforma, ma anche a tecnologie chiave come batterie e motori elettrici, fondamentali per tornare competitiva nel segmento delle compatte europee (quelle elettriche).

Il piano prevede due nuovi modelli: una piccola hatchback che riporterà in vita il nome Fiesta e un secondo veicolo elettrico di dimensioni simili. Niente operazioni di semplice “rebadging”: Ford promette carrozzerie originali e un’identità ben distinta dai modelli Renault.

Renault Twingo E-Tech Electric, il concept

Come potrebbe essere la nuova Fiesta elettrica

Il debutto è atteso non prima del 2028, ma le proporzioni sono già piuttosto prevedibili. Condividendo la base della Renault 5 e della Renult 4, la nuova Fiesta potrà avere dimensioni simili al vecchio modello (4,09 m), interpretando la piattaforma con uno stile più affilato e dinamico rispetto alle francesi: coerente con il linguaggio Ford degli ultimi anni.

Non solo design: la Casa americana punta anche su una messa a punto dedicata di telaio, sterzo e sospensioni, per mantenere quel piacere di guida che ha sempre distinto la Fiesta dalle rivali. Un approccio già visto su Explorer e Capri elettriche, differenziate con successo dalla Volkswagen ID.4 pur partendo dalla stessa architettura.

A confermarlo è Jim Baumbick, presidente di Ford Europa: “Siamo convinti di poter differenziare completamente l’offerta. Ford guiderà lo sviluppo di design, assetto, sterzo, handling e frenata per mantenere intatto il nostro DNA”.

Renault 4 E-Tech Electric: prezzi a partire da 29.900 euro

Batterie, autonomia e prestazioni: cosa aspettarsi

Guardando a ciò che già conosciamo della piattaforma AmpR Small, le opzioni tecniche sono abbastanza chiare. La Renault 5 offre batterie da 40 o 52 kWh, con un’autonomia che può arrivare fino a circa 400 km WLTP nella versione più capiente. Il motore più potente sviluppa 150 CV, sufficienti per coprire lo 0-100 km/h in meno di otto secondi.

Numeri che, traslati sulla Fiesta, la collocherebbero perfettamente nel cuore del segmento B elettrico.

La produzione avverrà nello stabilimento ElectriCity di Renault, nel nord della Francia: una scelta dettata dalle economie di scala e dalla necessità di tenere sotto controllo i costi.

Ford Fiesta ST, la prova in pista

E se tornasse anche la Fiesta ST?

Qui il discorso si fa interessante. Condividere il know-how elettrico del Gruppo Renault potrebbe aprire la porta al ritorno del badge ST, magari ispirandosi all’Alpine A290, che scarica fino a 218 CV sull’asse anteriore e vanta un telaio profondamente rivisto, con carreggiate allargate, sospensioni dedicate e freni potenziati.

Un’ipotesi affascinante, anche se tutta da confermare. E che comunque fa pensare con rimpianto alla mitica comparativa in pista con la Ford Fiesta ST a fronteggiare Abarth 695, Hyundai i20 N e Mini Cooper S: difficile pensare di fare una giornata in pista con un'auto elettrica, visto quanto poco durano le batterie nella guida al limite e quanto ci vuole poi per ricaricarle.

Ed eccoci al punto. La nuova Fiesta sarà 100% elettrica. Niente benzina, niente diesel, niente mild hybrid. Una scelta in vista di un futuro ancora in evoluzione, che lascia aperta una domanda legittima: una compatta BEV può davvero sostituire la Fiesta “di una volta”, quella tuttofare, accessibile e 100% versatile?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/02/2026